В Алтайском крае сбили девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте

Школьница получила травмы

17 ноября 2023, 11:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Славгороде водитель ВАЗа сбил 13-летнюю школьницу, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП случилось 15 ноября в 17:17 в районе дома № 122 по улице Гагарина. 56-летний автомобилист наехал на девочку, когда та переходила проезжую часть в неположенном месте. Кроме того, ребенок был в капюшоне и мог видеть дорогу не полностью.

В результате аварии школьница пострадала. В каком она состоянии, не уточняется.

Вечером 15 ноября в Республике Алтай пьяный 18-летний водитель без прав насмерть сбил 12-летнего мальчика, который ехал на самокате.