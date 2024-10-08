Водитель сбил лошадь на трассе в Чемальском районе

Мужчина получил травмы, о состоянии лошади информации нет

08 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Lada после столкновения с лошадью / Госавтоинспекция по Республике Алтай

Водитель из Алтайского края сбил лошадь в Чемальском районе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Животное выбежало на дорогу, и 43-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Granta столкнулся с ней 7 октября около поселка Узнезя.

С травмами мужчину доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась.

Информации о состоянии лошади нет.