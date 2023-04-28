Водитель сбил ребёнка с велосипедом в Новоалтайске
Пострадавший в результате аварии получил различные травмы
28 апреля 2023, 11:16, ИА Амител
Кадр из видео
В Новоалтайске 27 апреля водитель "Лады" сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Предварительно установлено, что ребёнок 2016 года с велосипедом переходил дорогу по пешеходному переходу в момент, когда его сбил отечественный автомобиль.
В результате аварии мальчик получил различные травмы.
Правоохранители проводят проверку по данному факту, устанавливаются обстоятельства происшествия.
11:55:13 28-04-2023
переходил дорогу по пешеходному переходу --- зачем тогда писать, что он был с велосипедом. Он наверное еще и с телефоном был. И с деньгами
12:34:49 28-04-2023
зачем тогда писать, что он был с велосипедом.-------- видимо, имели ввиду, что он катил велосипед рядом как положено на переходе, а не ехал.
16:49:55 28-04-2023
Гость (12:34:49 28-04-2023) зачем тогда писать, что он был с велосипедом.-------- видимо... А может ехал как раз ? Видео бы надо, тогда будет понятно.
12:47:15 28-04-2023
а где видео?