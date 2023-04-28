Водитель сбил ребёнка с велосипедом в Новоалтайске

Пострадавший в результате аварии получил различные травмы

28 апреля 2023, 11:16, ИА Амител

Кадр из видео

В Новоалтайске 27 апреля водитель "Лады" сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что ребёнок 2016 года с велосипедом переходил дорогу по пешеходному переходу в момент, когда его сбил отечественный автомобиль.

В результате аварии мальчик получил различные травмы.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, устанавливаются обстоятельства происшествия.