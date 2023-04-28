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Водитель сбил ребёнка с велосипедом в Новоалтайске

Пострадавший в результате аварии получил различные травмы

28 апреля 2023, 11:16, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Новоалтайске 27 апреля водитель "Лады" сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что ребёнок 2016 года с велосипедом переходил дорогу по пешеходному переходу в момент, когда его сбил отечественный автомобиль.

В результате аварии мальчик получил различные травмы.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, устанавливаются обстоятельства происшествия.

ДТП Происшествия Новоалтайск

Комментарии 4

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Гость

11:55:13 28-04-2023

переходил дорогу по пешеходному переходу --- зачем тогда писать, что он был с велосипедом. Он наверное еще и с телефоном был. И с деньгами

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Гость

12:34:49 28-04-2023

зачем тогда писать, что он был с велосипедом.-------- видимо, имели ввиду, что он катил велосипед рядом как положено на переходе, а не ехал.

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Гость

16:49:55 28-04-2023

Гость (12:34:49 28-04-2023) зачем тогда писать, что он был с велосипедом.-------- видимо... А может ехал как раз ? Видео бы надо, тогда будет понятно.

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а где видео?

12:47:15 28-04-2023

а где видео?

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