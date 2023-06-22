Водитель, сбивший женщину в центре Барнаула на машине такси, ездил без прав

Автомобиль теперь находится на спецстоянке

22 июня 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель, сбивший женщину утром на проспекте Ленина в Барнауле, был без прав. Автомобиль теперь находится на спецстоянке.

Как установили правоохранители, в 08:25 на проспекте Ленина, в районе дома № 88 22-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris, не имея права управления автомобилем, допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

В результате аварии ее доставили в горбольницу № 1, где оказали медицинскую помощь. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.