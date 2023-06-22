Водитель, сбивший женщину в центре Барнаула на машине такси, ездил без прав
Автомобиль теперь находится на спецстоянке
22 июня 2023, 19:01, ИА Амител
В Госавтоинспекции рассказали, что водитель, сбивший женщину утром на проспекте Ленина в Барнауле, был без прав. Автомобиль теперь находится на спецстоянке.
Как установили правоохранители, в 08:25 на проспекте Ленина, в районе дома № 88 22-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris, не имея права управления автомобилем, допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.
В результате аварии ее доставили в горбольницу № 1, где оказали медицинскую помощь. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
09:49:29 23-06-2023
Почему за рулем такси находился человек без прав, без должного опыта работы (не менее 5 лет)? В первую очередь виноват владелец этой компании.
10:05:47 23-06-2023
Этого не может быть. Он не мог без прав устроиться в такси!
11:43:46 23-06-2023
13 (10:05:47 23-06-2023) Этого не может быть. Он не мог без прав устроиться в такси!... Он не мог устроиться в такси без должного водительского опыта!
12:58:52 23-06-2023
Гость (11:43:46 23-06-2023) Он не мог устроиться в такси без должного водительского опыт... В Максим, Яндекс, Везет и т.д. нужно только водительское удостоверение - стаж никого не интересует. Сам лично пару лет в Максиме таксовал.
10:19:34 23-06-2023
У парнишки небыло Прав управления данным авто, по причине отсутствия его Фамилии в Страховке.
12:49:12 23-06-2023
Гость (10:19:34 23-06-2023) У парнишки небыло Прав управления данным авто, по причине от... Это разные статьи в Административном кодексе. Не ври. У этого де Била прав не было и ехал он на красный.