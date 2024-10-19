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Водитель Toyota Mark II сбил женщину на улице Челюскинцев в Барнауле

Горожанка получила травмы

19 октября 2024, 10:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля сбил 51-летнюю женщину на улице Челюскинцев в Барнауле, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 18 октября в 18:00 у дома № 117.

Предварительно установили, что 42-летний автомобилист за рулем Toyota Mark II при движении со стороны Молодежной в направлении Партизанской сбил горожанку, когда та переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате женщина получил травмы различной тяжести. Полиция проводит проверку.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:34:25 19-10-2024

Поверила бабка в себя

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гость

14:50:55 19-10-2024

В 50 лет бабка?!!!!

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Гость

22:27:33 19-10-2024

Я прошу прощения, но где ж такой номер дома на Челюскинцев? Может быть, всё-таки 117?

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Гость

09:42:46 20-10-2024

На Челюскинцев даже на светофоре опасно переходить- несуться по рельсам а из трамвая вообще выходить опасно

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