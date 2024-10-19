Водитель Toyota Mark II сбил женщину на улице Челюскинцев в Барнауле
Горожанка получила травмы
19 октября 2024, 10:10, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель легкового автомобиля сбил 51-летнюю женщину на улице Челюскинцев в Барнауле, сообщили в ГАИ Алтайского края.
ДТП случилось 18 октября в 18:00 у дома № 117.
Предварительно установили, что 42-летний автомобилист за рулем Toyota Mark II при движении со стороны Молодежной в направлении Партизанской сбил горожанку, когда та переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате женщина получил травмы различной тяжести. Полиция проводит проверку.
10:34:25 19-10-2024
Поверила бабка в себя
14:50:55 19-10-2024
В 50 лет бабка?!!!!
22:27:33 19-10-2024
Я прошу прощения, но где ж такой номер дома на Челюскинцев? Может быть, всё-таки 117?
09:42:46 20-10-2024
На Челюскинцев даже на светофоре опасно переходить- несуться по рельсам а из трамвая вообще выходить опасно