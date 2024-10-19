Водитель Toyota Mark II сбил женщину на улице Челюскинцев в Барнауле

Горожанка получила травмы

19 октября 2024, 10:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля сбил 51-летнюю женщину на улице Челюскинцев в Барнауле, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 18 октября в 18:00 у дома № 117.

Предварительно установили, что 42-летний автомобилист за рулем Toyota Mark II при движении со стороны Молодежной в направлении Партизанской сбил горожанку, когда та переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате женщина получил травмы различной тяжести. Полиция проводит проверку.