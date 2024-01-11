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Грузовик перекрыл дорогу и спровоцировал пробку на улице Малахова в Барнауле

Инцидент случился рядом с парком "Юбилейный"

11 января 2024, 09:30, ИА Амител

Фото предоставлено читателем / amic.ru
Фото предоставлено читателем / amic.ru

Грузовой автомобиль перекрыл дорогу по улице Малахова в Барнауле утром 11 января, сообщил очевидец amic.ru.

"На Малахова у парка "Юбилейный" фура перекрыла дорогу. Никто проехать не может", – рассказал горожанин.

В результате на дороге собралась пробка. Причина остановки грузовика неизвестна.

Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

11:14:52 11-01-2024

Где после дождя песок

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Гость

11:17:22 11-01-2024

Песок, правильно у края дороги в сторону сгребли а посыпать заново забыли

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