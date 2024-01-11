Грузовик перекрыл дорогу и спровоцировал пробку на улице Малахова в Барнауле

Грузовой автомобиль перекрыл дорогу по улице Малахова в Барнауле утром 11 января, сообщил очевидец amic.ru.

"На Малахова у парка "Юбилейный" фура перекрыла дорогу. Никто проехать не может", – рассказал горожанин.