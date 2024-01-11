Грузовик перекрыл дорогу и спровоцировал пробку на улице Малахова в Барнауле
Инцидент случился рядом с парком "Юбилейный"
11 января 2024, 09:30, ИА Амител
Фото предоставлено читателем / amic.ru
Грузовой автомобиль перекрыл дорогу по улице Малахова в Барнауле утром 11 января, сообщил очевидец amic.ru.
"На Малахова у парка "Юбилейный" фура перекрыла дорогу. Никто проехать не может", – рассказал горожанин.
В результате на дороге собралась пробка. Причина остановки грузовика неизвестна.
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