Водитель УАЗа сбил пешехода на Алтае
Пострадавшего госпитализировали
10 июля 2024, 14:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске водитель автомобиля "УАЗ Патриот" сбил пешехода, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 8 июля около 23:35 в районе дома № 21 по проспекту Коммунистическому. 47-летний горожанин сбил сверстника, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
В итоге пострадавшего с травмами различной тяжести госпитализировали. В отношении водителя возбудили административное расследование по статье о непредоставлении преимущества пешеходу.
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