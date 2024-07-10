Водитель УАЗа сбил пешехода на Алтае

Пострадавшего госпитализировали

10 июля 2024, 14:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель автомобиля "УАЗ Патриот" сбил пешехода, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 8 июля около 23:35 в районе дома № 21 по проспекту Коммунистическому. 47-летний горожанин сбил сверстника, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

В итоге пострадавшего с травмами различной тяжести госпитализировали. В отношении водителя возбудили административное расследование по статье о непредоставлении преимущества пешеходу.