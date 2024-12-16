Водитель устроил два ДТП во время попытки уйти от полицейских в Барнауле

После задержания он отказался от прохождения медосвидетельствования

16 декабря 2024, 09:46, ИА Амител

Погоня за автомобилем / Фото: Barnaul 22

30-летний водитель устроил погоню с двумя ДТП в Барнауле. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

По информации канала, инцидент произошел 15 декабря. Автомобилист за рулем Honda Torneo не остановился по требованию сотрудников ДПС. В ходе преследования мужчина дважды наехал на припаркованные авто. Остановить машину удалось возле магазина "Пятерочка" на улице Попова, 97.

"В момент, когда Honda зажали на парковке магазина, оттуда выскочил мужчина. Сотрудники ДПС начали его преследовать. Второго задержали на парковке. Первого догнали во дворе жилого дома по соседству и тоже задержали", – добавили свидетели.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина врезался в машину на парковке. Обстоятельства инцидента выясняются.