Водитель устроил два ДТП во время попытки уйти от полицейских в Барнауле
После задержания он отказался от прохождения медосвидетельствования
16 декабря 2024, 09:46, ИА Амител
30-летний водитель устроил погоню с двумя ДТП в Барнауле. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.
По информации канала, инцидент произошел 15 декабря. Автомобилист за рулем Honda Torneo не остановился по требованию сотрудников ДПС. В ходе преследования мужчина дважды наехал на припаркованные авто. Остановить машину удалось возле магазина "Пятерочка" на улице Попова, 97.
"В момент, когда Honda зажали на парковке магазина, оттуда выскочил мужчина. Сотрудники ДПС начали его преследовать. Второго задержали на парковке. Первого догнали во дворе жилого дома по соседству и тоже задержали", – добавили свидетели.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина врезался в машину на парковке. Обстоятельства инцидента выясняются.
09:55:30 16-12-2024
Пристрелить полупокера, при задержании следовало. Что бы другие не думали о погоне.
09:58:53 16-12-2024
Давно надо запретить амерекоские погони, которые приводят к трагическим последствиям.
10:04:54 16-12-2024
Филипп Филиппыч (09:58:53 16-12-2024) Давно надо запретить амерекоские погони, которые приводят к ... Сам-то часто пьяным ездишь? Убегал, видимо не раз? Запретить погони - значит разрешить таким, как ты в пьяном угаре давить и калечить людей...
10:11:18 16-12-2024
Гость (10:04:54 16-12-2024) Сам-то часто пьяным ездишь? Убегал, видимо не раз? Запретить... Такие, как мы и так ездят и давят. Погони лишь усугубляют последствия.
12:13:22 16-12-2024
Гость (10:11:18 16-12-2024) Такие, как мы и так ездят и давят. Погони лишь усугубляют по... Стрелять тогда сразу на поражение, раз таким как вы пофиг на всех остальных
14:36:02 16-12-2024
Гость (12:13:22 16-12-2024) Стрелять тогда сразу на поражение, раз таким как вы пофиг на... Да не волнуйтесь, они как мотыльки, что на свет летят-бац и нет проблем!
15:03:25 16-12-2024
Гость (10:04:54 16-12-2024) Сам-то часто пьяным ездишь? Убегал, видимо не раз? Запретить... Гость, как говорят, кило тебе дуста. Пьяным не ездил, не убегал, а вот последствия этих гонок видел. В век кибер тирании обличить и обезвредить подобных легко.
10:15:46 16-12-2024
Давненько не встречал сотрудников ДПС, тьфу, тьфу, тьфу.
12:58:58 16-12-2024
бухой за рулём- пожизненно лишать прав и машину на конфискацию в фонд пострадавших от пьяни за рулем!