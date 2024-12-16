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Водитель устроил два ДТП во время попытки уйти от полицейских в Барнауле

После задержания он отказался от прохождения медосвидетельствования

16 декабря 2024, 09:46, ИА Амител

Погоня за автомобилем / Фото: Barnaul 22
Погоня за автомобилем / Фото: Barnaul 22

30-летний водитель устроил погоню с двумя ДТП в Барнауле. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

По информации канала, инцидент произошел 15 декабря. Автомобилист за рулем Honda Torneo не остановился по требованию сотрудников ДПС. В ходе преследования мужчина дважды наехал на припаркованные авто. Остановить машину удалось возле магазина "Пятерочка" на улице Попова, 97.

"В момент, когда Honda зажали на парковке магазина, оттуда выскочил мужчина. Сотрудники ДПС начали его преследовать. Второго задержали на парковке. Первого догнали во дворе жилого дома по соседству и тоже задержали", – добавили свидетели.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина врезался в машину на парковке. Обстоятельства инцидента выясняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

09:55:30 16-12-2024

Пристрелить полупокера, при задержании следовало. Что бы другие не думали о погоне.

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Филипп Филиппыч

09:58:53 16-12-2024

Давно надо запретить амерекоские погони, которые приводят к трагическим последствиям.

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Гость

10:04:54 16-12-2024

Филипп Филиппыч (09:58:53 16-12-2024) Давно надо запретить амерекоские погони, которые приводят к ... Сам-то часто пьяным ездишь? Убегал, видимо не раз? Запретить погони - значит разрешить таким, как ты в пьяном угаре давить и калечить людей...

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Гость

10:11:18 16-12-2024

Гость (10:04:54 16-12-2024) Сам-то часто пьяным ездишь? Убегал, видимо не раз? Запретить... Такие, как мы и так ездят и давят. Погони лишь усугубляют последствия.

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Гость

12:13:22 16-12-2024

Гость (10:11:18 16-12-2024) Такие, как мы и так ездят и давят. Погони лишь усугубляют по... Стрелять тогда сразу на поражение, раз таким как вы пофиг на всех остальных

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Гость

14:36:02 16-12-2024

Гость (12:13:22 16-12-2024) Стрелять тогда сразу на поражение, раз таким как вы пофиг на... Да не волнуйтесь, они как мотыльки, что на свет летят-бац и нет проблем!

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Филипп Филиппыч

15:03:25 16-12-2024

Гость (10:04:54 16-12-2024) Сам-то часто пьяным ездишь? Убегал, видимо не раз? Запретить... Гость, как говорят, кило тебе дуста. Пьяным не ездил, не убегал, а вот последствия этих гонок видел. В век кибер тирании обличить и обезвредить подобных легко.

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ППШариков

10:15:46 16-12-2024

Давненько не встречал сотрудников ДПС, тьфу, тьфу, тьфу.

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Гость

12:58:58 16-12-2024

бухой за рулём- пожизненно лишать прав и машину на конфискацию в фонд пострадавших от пьяни за рулем!

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