Водитель ВАЗа погиб при столкновении с иномаркой на трассе Бийск — Белокуриха
Автомобилист не справился с управлением и выскочил на встречную полосу
11 июня 2025, 07:21, ИА Амител
Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения автомобилей в Смоленском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.
ДТП случилось 10 июня около 22:20 на 22-м километре трассы К-06 Бийск – Белокуриха.
Предварительно установили, что мужчина за рулем ВАЗ-21099 при движении со стороны села Смоленского в направлении Бийска не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Jetta.
В результате водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливают. 42-летний водитель Volkswagen получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.
Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
08:35:30 11-06-2025
Не пора ли запретить уже эти ВАЗы. в них люди не выживают!
09:28:16 11-06-2025
Гость (08:35:30 11-06-2025) Не пора ли запретить уже эти ВАЗы. в них люди не выживают!... Гигант мысли!!!!!!!!!!!!!!!
10:04:50 11-06-2025
Свирепый Чарли (09:28:16 11-06-2025) Гигант мысли!!!!!!!!!!!!!!!... не по делу ваш наезд.
ваз реально машина опасная.
09:44:10 11-06-2025
Гость (08:35:30 11-06-2025) Не пора ли запретить уже эти ВАЗы. в них люди не выживают!... судя по статьям в местных СМИ, большинство аварий происходит с участием деревенских, без прав. бухими итд.
может деревни запретить, а?
14:03:56 11-06-2025
Элен без ребят (09:44:10 11-06-2025) судя по статьям в местных СМИ, большинство аварий происходит... причем тут деревня. Нужно здравоо смыслить, в наше время, в виду повышения плотности движения, скорости и веса современных авто, транспортные средства БЕЗ хотябы подушек безопасности, не должны быть в одном ряду.
Они морально устарели. как и гужевой транспорт.
Возможно элементарная подушка, могла бы спасти жизнь лихачу. Но АвтоВАЗ убивает...
10:04:16 11-06-2025
в девяти из десяти случаев при дтп с жигулями, без шансов.
летают и колхозники и удачники из города.
всем сдвг в детстве не лечили, к сожалению.
на джетте - выздоровления.
13:21:49 13-06-2025
Ну какой же это 21099?