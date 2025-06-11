Водитель ВАЗа погиб при столкновении с иномаркой на трассе Бийск — Белокуриха

Автомобилист не справился с управлением и выскочил на встречную полосу

11 июня 2025, 07:21, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края

Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения автомобилей в Смоленском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 10 июня около 22:20 на 22-м километре трассы К-06 Бийск – Белокуриха.

Предварительно установили, что мужчина за рулем ВАЗ-21099 при движении со стороны села Смоленского в направлении Бийска не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Jetta.

В результате водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливают. 42-летний водитель Volkswagen получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.

Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.