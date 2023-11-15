Водитель внедорожника насмерть сбил пешехода на Алтае
Полицейские проводят проверку
15 ноября 2023, 10:37, ИА Амител
Фото: МВД Республики Алтай
В селе Ело Онгудайского района Республики Алтай водитель внедорожника насмерть сбил пешехода, сообщили в местном МВД.
Вечером 13 ноября 41-летний местный житель на Toyota Hilux Surf допустил наезд на 62-летнего жителя Турочакского района, когда тот выбежал на дорогу.
От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой. По факту происшествия проводят проверку.
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