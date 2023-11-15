Водитель внедорожника насмерть сбил пешехода на Алтае

Полицейские проводят проверку

15 ноября 2023, 10:37, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В селе Ело Онгудайского района Республики Алтай водитель внедорожника насмерть сбил пешехода, сообщили в местном МВД.

Вечером 13 ноября 41-летний местный житель на Toyota Hilux Surf допустил наезд на 62-летнего жителя Турочакского района, когда тот выбежал на дорогу.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой. По факту происшествия проводят проверку.