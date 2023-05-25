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Водитель иномарки сбил сразу двоих детей на велосипедах в Барнауле

Велосипедисты переезжали через дорогу в неположенном месте

25 мая 2023, 08:39, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Двоих детей на велосипедах сбили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Инцидент произошёл 24 мая. Водитель автомобиля Renault ехал по проспекту Космонавтов и не заметил велосипедистов. Дети переезжали через дорогу в неположенном месте. 

В результате иномарка протаранила обоих. Пострадавшие получили различные травмы. Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Егорьевском районе два человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

08:44:33 25-05-2023

Обязать родителей ремонтировать авто.

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Гость

09:12:04 25-05-2023

Печально... виновны обе стороны.

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Гость

09:16:27 25-05-2023

В день последнего звонка в центре выпускники массово катались на самокатах, по двое, мальчик+девочка, пересекая проезжую часть на зеленый светофор никто из них не спешился. Вседозволенность, тут прокатило и там прокатит.

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Гость

09:41:36 25-05-2023

Самокаты - это ужас! Едут с большой скоростью по тротуарам, а пешеходам приходится лавировать между ними. Надо закон принимать - пусть катаются в парках!

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Гость

09:53:42 25-05-2023

Редко, но иногда бывает, что водитель не виноват

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Гость

10:15:14 25-05-2023

В субботу 21 мая точно такая же ситуация произошла по Исакова в районе БУМа, напротив кафе "У Фонтана". Мальчишки лет 8-10 гнали на самокатах через проезжую часть в неположенном месте и не пострадали только чудом. Наблюдать было страшно. Очень хотелось их за уши к родителям увести, но не догнала... Родители, проводите с детьми разъяснительные беседы, что ли? Я сама ненавижу ситуацию в городе с автомобилями, но в таких случаях виноваты будете только вы, и осознание вины потом вам никак не поможет.

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Гость

10:50:19 25-05-2023

По ПЕШЕХОДНОМУ переходу нужно переходить дорогу только в виде пешехода, т.е. слезать с велоспедов/самокатов и переходить пешком.

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Гость

12:35:36 25-05-2023

Это ещё что, на Сулиме повадился по дворам носиться на мотоцикле с неисправным глушителем некий долбодятел, причём именно носиться, а там дети маленькие, вчера, в среду поздно вечером настолько в себя поверил, что начал "летать" уже по улицам, неужели сам не понимает, что творит, и где ГИБДД???

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Гость

16:25:38 25-05-2023

родителям сраку отхлестать в первую очередь

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