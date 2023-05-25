Водитель иномарки сбил сразу двоих детей на велосипедах в Барнауле

Велосипедисты переезжали через дорогу в неположенном месте

25 мая 2023, 08:39, ИА Амител

Кадр из видео

Двоих детей на велосипедах сбили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Инцидент произошёл 24 мая. Водитель автомобиля Renault ехал по проспекту Космонавтов и не заметил велосипедистов. Дети переезжали через дорогу в неположенном месте.

В результате иномарка протаранила обоих. Пострадавшие получили различные травмы. Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Егорьевском районе два человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла.