Водитель иномарки сбил сразу двоих детей на велосипедах в Барнауле
Велосипедисты переезжали через дорогу в неположенном месте
25 мая 2023, 08:39, ИА Амител
Кадр из видео
Двоих детей на велосипедах сбили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
Инцидент произошёл 24 мая. Водитель автомобиля Renault ехал по проспекту Космонавтов и не заметил велосипедистов. Дети переезжали через дорогу в неположенном месте.
В результате иномарка протаранила обоих. Пострадавшие получили различные травмы. Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Егорьевском районе два человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла.
08:44:33 25-05-2023
Обязать родителей ремонтировать авто.
09:12:04 25-05-2023
Печально... виновны обе стороны.
09:16:27 25-05-2023
В день последнего звонка в центре выпускники массово катались на самокатах, по двое, мальчик+девочка, пересекая проезжую часть на зеленый светофор никто из них не спешился. Вседозволенность, тут прокатило и там прокатит.
09:41:36 25-05-2023
Самокаты - это ужас! Едут с большой скоростью по тротуарам, а пешеходам приходится лавировать между ними. Надо закон принимать - пусть катаются в парках!
09:53:42 25-05-2023
Редко, но иногда бывает, что водитель не виноват
10:15:14 25-05-2023
В субботу 21 мая точно такая же ситуация произошла по Исакова в районе БУМа, напротив кафе "У Фонтана". Мальчишки лет 8-10 гнали на самокатах через проезжую часть в неположенном месте и не пострадали только чудом. Наблюдать было страшно. Очень хотелось их за уши к родителям увести, но не догнала... Родители, проводите с детьми разъяснительные беседы, что ли? Я сама ненавижу ситуацию в городе с автомобилями, но в таких случаях виноваты будете только вы, и осознание вины потом вам никак не поможет.
10:50:19 25-05-2023
По ПЕШЕХОДНОМУ переходу нужно переходить дорогу только в виде пешехода, т.е. слезать с велоспедов/самокатов и переходить пешком.
12:35:36 25-05-2023
Это ещё что, на Сулиме повадился по дворам носиться на мотоцикле с неисправным глушителем некий долбодятел, причём именно носиться, а там дети маленькие, вчера, в среду поздно вечером настолько в себя поверил, что начал "летать" уже по улицам, неужели сам не понимает, что творит, и где ГИБДД???
16:25:38 25-05-2023
родителям сраку отхлестать в первую очередь