Водитель "Волги" сбил 10-летнего велосипедиста в Барнауле
У автомобилиста нет водительских прав
29 июля 2023, 18:09, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция Барнаула
В Барнауле водитель "Волги" сбил 10-летнего велосипедиста, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло 29 июля в 09:25 в районе дома № 68 по улице Солонешенской. При этом отмечается, что 58-летний шофер не имеет водительских прав категории B.
Мальчик в результате случившегося пострадал и был госпитализирован. В каком он находится состоянии, не уточняется.
Ранее 12-летний школьник переехал сам себя на отцовском авто.
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