Водитель "Волги" сбил 10-летнего велосипедиста в Барнауле

У автомобилиста нет водительских прав

29 июля 2023, 18:09, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Барнаула

В Барнауле водитель "Волги" сбил 10-летнего велосипедиста, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 29 июля в 09:25 в районе дома № 68 по улице Солонешенской. При этом отмечается, что 58-летний шофер не имеет водительских прав категории B.

Мальчик в результате случившегося пострадал и был госпитализирован. В каком он находится состоянии, не уточняется.

Ранее 12-летний школьник переехал сам себя на отцовском авто.