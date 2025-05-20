Водитель запер в маршрутке жительницу Новосибирска из-за ошибки перевода оплаты

Как отметила юрист, мужчина действовал незаконно

20 мая 2025, 14:45, ИА Амител

Маршрутка / Фото: amic.ru

Водитель маршрутки в Новосибирске запер женщину в салоне из-за ошибки с оплатой. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел днем 13 мая на остановке "Площадь Ленина" в автобусе маршрута № 44а.

По словам пассажирки по имени Вера, у нее не было с собой наличных. Водитель дал ей номер и она отправила деньги. Когда микроавтобус приехал к остановке, водитель снова попросил рассчитаться за проезд.

"Я сказала, что перевела, зашла в телефон и увидела, что перевод на карту физлица отклонен. Отправила еще два раза, опять отклонили. Во всех случаях пишут "Истекло время обработки платежа СБП с типом c2c-push", – сообщила Вера.

После этого водитель заблокировал дверь и стал требовать оплату проезда, обвиняя женщину в том, что она хотела проехать зайцем. Стояли они на остановке около десяти минут, другие пассажиры начали возмущаться, а Вере стало плохо от стресса и оскорблений. В результате удалось договориться, что деньги переведет муж. Сам водитель себя виноватым не считает.

"Пусть жалуется, я-то в чем виноват? За проезд надо рассчитываться. Никто ее никак не называл, ее попросили за проезд рассчитаться и все. Она потом, может, и рассчиталась, но мне зачем на следующий день оплата проезда? Я каждый день сдаю отчетность. Пусть она сама что хочет, то и делает", – прокомментировал ситуацию он.

Как отметила юрист Инесса Рябинина, маршрутчик не имеет права удерживать пассажира. Он может лишь высадить безбилетника или вызвать полицию и иные ведомства, чтобы зафиксировать нарушение. Адвокат посоветовала написать на водителя заявление в полицию, в его действиях усматривается как минимум административное правонарушение.