Водитель запер в маршрутке жительницу Новосибирска из-за ошибки перевода оплаты
Как отметила юрист, мужчина действовал незаконно
20 мая 2025, 14:45, ИА Амител
Водитель маршрутки в Новосибирске запер женщину в салоне из-за ошибки с оплатой. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел днем 13 мая на остановке "Площадь Ленина" в автобусе маршрута № 44а.
По словам пассажирки по имени Вера, у нее не было с собой наличных. Водитель дал ей номер и она отправила деньги. Когда микроавтобус приехал к остановке, водитель снова попросил рассчитаться за проезд.
"Я сказала, что перевела, зашла в телефон и увидела, что перевод на карту физлица отклонен. Отправила еще два раза, опять отклонили. Во всех случаях пишут "Истекло время обработки платежа СБП с типом c2c-push", – сообщила Вера.
После этого водитель заблокировал дверь и стал требовать оплату проезда, обвиняя женщину в том, что она хотела проехать зайцем. Стояли они на остановке около десяти минут, другие пассажиры начали возмущаться, а Вере стало плохо от стресса и оскорблений. В результате удалось договориться, что деньги переведет муж. Сам водитель себя виноватым не считает.
"Пусть жалуется, я-то в чем виноват? За проезд надо рассчитываться. Никто ее никак не называл, ее попросили за проезд рассчитаться и все. Она потом, может, и рассчиталась, но мне зачем на следующий день оплата проезда? Я каждый день сдаю отчетность. Пусть она сама что хочет, то и делает", – прокомментировал ситуацию он.
Как отметила юрист Инесса Рябинина, маршрутчик не имеет права удерживать пассажира. Он может лишь высадить безбилетника или вызвать полицию и иные ведомства, чтобы зафиксировать нарушение. Адвокат посоветовала написать на водителя заявление в полицию, в его действиях усматривается как минимум административное правонарушение.
15:12:23 20-05-2025
А какую отчетность он сдает? Много ли при переводе или оплате наличными он выдает талончиков проездных? Это просто тогда была одна женщина, а сейчас это достояние общества.
16:53:08 20-05-2025
Нет денег, иди пешком.
17:55:34 20-05-2025
Не поступили деньги на счёт, сиди Вера и жди приезда мусаров, которые оформят тебя как зайца.
Пару таких хитрожопых оформят полицаи, сразу халява у остальных пропадёт
06:03:50 21-05-2025
Гость (17:55:34 20-05-2025) Не поступили деньги на счёт, сиди Вера и жди приезда мусаро... оформят водителя как мошенника за вымогание денег, ведь перевод на личный счет незаконен
11:30:37 21-05-2025
держите при себе всегда хотя пару сотен... нервы целее будут