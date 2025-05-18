В отношении барнаульца, избившего водителя автобуса, возбудили уголовное дело
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования дела на контроль
18 мая 2025, 15:30, ИА Амител
В Барнауле в отношении мужчины, который избил водителя автобуса № 55, возбудили уголовное дело, сообщили в региональном МВД.
16 мая в Барнауле на пересечении Строителей и Профинтерна произошло ДТП с участием автобуса № 55 и легковушки, в результате чего один из автомобилей получил незначительные повреждения.
"Впоследствии в результате конфликта водитель легкового автомобиля, который был не согласен с принятыми в отношении него мерами, нанес побои водителю автобуса. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами", – рассказали в полиции.
По предварительной информации, в больнице у водителя случился инсульт. Представители перевозчика говорят, что он в тяжелом состоянии и врачи пока не дают прогнозов. По их словам, шофер – "молодой парень, у него семья".
Полицейские задержали инициатора конфликта – им оказался местный житель 1992 года рождения. Мужчину доставили в отдел для разбирательства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Расследование уголовного дела находится на контроле начальника ГУ МВД России по краю, генерал-майора полиции Сергея Камышева, также его контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман.
15:54:11 18-05-2025
Ну да. Это же не тот случай когда деда до смерти забили. Тут Прокуратура может возбудиться
19:02:10 18-05-2025
Ну да. Это же не тот случай когда деда до смерти забили.........................При чём здесь та ситуация? Урод со второстепенной дороги въехал в автобус. Потом избил водителя автобуса. Ещё есть вопросы?
19:53:29 18-05-2025
А кого до смерти забили? Старик там сам драться лез. Молодой его болончиком отгонял. Тот не мог остановиться. Пришлось обороняться и один раз пнуть агрессора. Помер он не от удара, а от злости у него сердечный приступ произошел.
22:17:06 18-05-2025
Ну да, забил деда, понял, что натворил и сбежал с места убийства! В полицию то же с повинной не пошел. Специально обученный полицейский вместо защиты гражданина- убил человека, скрылся , это же другое!?!
14:31:52 19-05-2025
Гость (22:17:06 18-05-2025) Ну да, забил деда, понял, что натворил и сбежал с места уби... Зачем врать? Дед ушел сам с места разборки. Если у него со злости потом клинанул мотор откуда второму участнику побоища было про это знать?