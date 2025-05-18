В отношении барнаульца, избившего водителя автобуса, возбудили уголовное дело

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования дела на контроль

18 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Пострадавший водитель автобуса № 55 / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле в отношении мужчины, который избил водителя автобуса № 55, возбудили уголовное дело, сообщили в региональном МВД.

16 мая в Барнауле на пересечении Строителей и Профинтерна произошло ДТП с участием автобуса № 55 и легковушки, в результате чего один из автомобилей получил незначительные повреждения.

"Впоследствии в результате конфликта водитель легкового автомобиля, который был не согласен с принятыми в отношении него мерами, нанес побои водителю автобуса. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами", – рассказали в полиции.

По предварительной информации, в больнице у водителя случился инсульт. Представители перевозчика говорят, что он в тяжелом состоянии и врачи пока не дают прогнозов. По их словам, шофер – "молодой парень, у него семья".

Полицейские задержали инициатора конфликта – им оказался местный житель 1992 года рождения. Мужчину доставили в отдел для разбирательства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Расследование уголовного дела находится на контроле начальника ГУ МВД России по краю, генерал-майора полиции Сергея Камышева, также его контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман.