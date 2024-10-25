Водителей предложили лишать прав, если на автономере нет маленького триколора
Сейчас в ГОСТе изображение российского флага допускается, но это не обязательно
25 октября 2024, 11:20, ИА Амител
До конца 2024 года планируют внести изменения в ГОСТ, согласно которым значок российского флага на автомобильных номерах может стать обязательным, пишет "Парламентская газета".
Накануне депутат петербургского Заксобрания Павел Крупников обратил внимание, что не все российские водители ставят на машины знаки с маленьким триколором, "как будто стесняются показывать, в какой стране они живут". Он попросил ГИБДД разобраться с ситуацией.
"Такие знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике", – подчеркнул Крупников.
Депутат попросил установить наказание за отсутствие триколора на автономере: запретить эксплуатацию автомобиля и даже временно лишить прав водителя.
Сейчас в ГОСТе изображение российского флага допускается, но это не обязательно. Но скоро, заверили в Госавтоинспекции, ситуацию исправят.
"Ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года", – сообщили в ведомстве.
11:24:50 25-10-2024
и если по радио не поет Шаман
11:28:32 25-10-2024
За чей счёт праздник? Страна не пуганых жуликов...
11:30:58 25-10-2024
Там еще новорожденным предлагается наборы с триколором при рождении выдавать. Мне одно интересно - когда новорожденный этот триколор описает или обкакает, кто сядет за оскорбление гос. символики? Автор идеи, родители, сам виновник или все сразу? Предлагаю не прав лишать, а сразу на нары таких водителей. А то полумеры какие-то, чесслово.
11:48:44 25-10-2024
Гость (11:30:58 25-10-2024) Там еще новорожденным предлагается наборы с триколором при р... дошутитесь.
в вашем случае и статья, и практика ее применения уже есть.
12:33:46 25-10-2024
Мусик (11:48:44 25-10-2024) дошутитесь.в вашем случае и статья, и практика ее примен... Ну вот видите, как хорошо. Все необходимое для жизни есть. И статья, и практика. И люди, готовые заявление написать.
11:51:19 25-10-2024
Гость (11:30:58 25-10-2024) Там еще новорожденным предлагается наборы с триколором при р... Три года расстрела
11:49:25 25-10-2024
Названия авто российского автопрома почему нерусскими буквами написаны? LADA например. Почему?
13:29:13 25-10-2024
Бдыщ... (11:49:25 25-10-2024) Названия авто российского автопрома почему нерусскими буквам... Так там еще смешнее...На гос.номерах нет НИ ОДНОЙ РУССКОЙ буквы!!! Обратите внимание на полное отсутствие Ё, Ю, Б, Г, Д, Ж, З, Л и т.д.... Только те, что имеют аналоги в латинице.
14:29:12 25-10-2024
Дюша (13:29:13 25-10-2024) Так там еще смешнее...На гос.номерах нет НИ ОДНОЙ РУССКОЙ бу... Ты же не дебил, ты же понимаешь почему так сделано - автомобили с русским номерами и за границами нашего государства ездят. Для унификации это и придумано.
12:00:04 25-10-2024
Вообще, судя по последним предложениям, "дорогих россиян" собрались массово ссаживать с автомобилей. Пусть ходят пешком - это полезно, тем более что ОТ у нас, похоже, доживает последние деньки. По крайней мере, в нашем столичном городе. Негоже холопам по дорогам на автомобилях кататься, баре недовольны.
12:01:33 25-10-2024
Законодателя выгнать с волчьим билетом за профнепригодность и отправить улицы мести.
Действующий в настоящее время ГОСТ допускает знаки как с триколором, так и без оного. Было время, когда в ГАИ знаков с триколором не было, выдавали какие есть. С ними что делать? Предлагаю поменять такие знаки по всей стране за счет данного депутата.
12:05:31 25-10-2024
Молодец депутат, обозначил серьезную и важную проблему, сам же ее решил. Теперь заживем.
12:08:23 25-10-2024
Очередной альтернативно одаренный решил окучить поляну патриотизма. Что угодно опошлят и превратят в фарс.
12:13:06 25-10-2024
Хорошая новость
12:17:16 25-10-2024
Силой мил не будешь
12:22:07 25-10-2024
и если по радио не поет Шаман.....................и газман
12:27:12 25-10-2024
Не совсем понимаю чему тут противятся. Вы в какой стране живете? У страны какой государственный флаг? Что вам не нравится в изображении флага на госномерах? Почему все остальные ездят с изображением своего госсимвола? Евросоюзные ездят с изображением флага и плюсом аббревиатурой страны ЕС. Казахи, армяне, таджики, белорусы, грузины - у всех изображение флага. Чем вам наш флаг не угодил? Может тогда чемодан/вокзал/любая деревня в мире? Валите отсюда если флаг не устраивает.
12:44:45 25-10-2024
Гость (12:27:12 25-10-2024) Не совсем понимаю чему тут противятся. Вы в какой стране жив... Может потому, что номера без флага выдавало само государство? А мы должны за свои деньги исправлять его ошибки?
12:47:09 25-10-2024
Гость (12:27:12 25-10-2024) Не совсем понимаю чему тут противятся. Вы в какой стране жив... Не, они здесь исподтишка гадить будут.
12:56:02 25-10-2024
Гость (12:27:12 25-10-2024) Не совсем понимаю чему тут противятся. Вы в какой стране жив... 1. Как верно заметили выше - ГОСТ не предусматривает. Номера так выдавались, без флага. На каком основании лишать прав? На основании хотелок депутата? 2. Как только поменяют ГОСТ - всех обяжут менять номера? Или как? Если нет - предложение депутата мимо кассы, и таки это тот самый фарс. Если да - извините, кто будет это оплачивать? Владелец авто? 3. Ну не определяется патриотизм флагом на номере. Или кто первый надел футболку с надписью "я - русский", тот и патриот?
13:12:32 25-10-2024
Гость (12:56:02 25-10-2024) 1. Как верно заметили выше - ГОСТ не предусматривает. Номера... ГОСТом уже занялись, его изменят, приведут к единообразию. Полагаю, что полученные в рамках предыдущих правил ГРН будут обменяны на новые без ущерба для кошелька водителя, ибо они считаются по ГК РФ добросовестными приобретателями. Да и в конце концов 2-2,5 рубля за замену номера ну не фатально для водителя. Хотя вы мне сейчас начнете слезы лить какие вы все бедные. Ну и про патриотизм. В США все частные дома стоят с государственным флагом, все школы оборудованы флагштоками с госфлагом. Заставки новостей - и те, звездно-полосатого вида. На хоккее или на футболе гимны распевают и флаги поднимают. Это называется насильно мил не будешь?
13:50:39 25-10-2024
Гость (13:12:32 25-10-2024) ГОСТом уже занялись, его изменят, приведут к единообразию. П... Ок, прекрасно. ГОСТ изменят, номера поменяют совершенно бесплатно, все хорошо. Один вопрос - депутат кого наказывать собрался лишением прав и когда? Сейчас за то, что людям номера так выдали, что нонсенс, или потом? Но позвольте, потом будет просто некого - все поменяют номера, ибо их обяжут это сделать. То есть имеем что? Депутат решил банально попиариться и найти врагов, чтобы получить политические очки. Про США спорить не буду, ибо сказанное опять Мусику не понравится.
12:59:27 25-10-2024
Гость (12:27:12 25-10-2024) Не совсем понимаю чему тут противятся. Вы в какой стране жив... Уважаемый,регистрацию транспорта производит государственная структура,как и выдачу номеров,что выдали,то и прикрутил водитель,в чем его вина по,поясните
13:04:31 25-10-2024
Гость (12:27:12 25-10-2024) Не совсем понимаю чему тут противятся. Вы в какой стране жив... Не угодил не флаг, а "попса-патриотизм". Пока не настала СВО никого нынешних медийных патриотов патриотизм вообще, и флаг в частности, почему-то не волновал. А сейчас кто только не вылез желая свои личные карьерные/финансовые задачи порешать на теме патриотизма.
13:21:13 25-10-2024
Гость (13:04:31 25-10-2024) Не угодил не флаг, а "попса-патриотизм". Пока не настала СВО... Появление патриотов вас огорчило? А появление толпы предателей вас не огорчило? Тех, которым стыдно что они якобы русские, тех, кто подачки сейчас на Западе собирает, тех, кто призывает ко все новым санкциям в отношении страны и людей? Почвы на это не обращаете внимания? Почему вас именно патриоты бесят? Что плохого любить свою страну, свой флаг и свой гимн?
14:06:37 25-10-2024
Гость (13:21:13 25-10-2024) Появление патриотов вас огорчило? А появление толпы предател...
плюсую++++++++++++++
Сколько повылазило, это просто ужас... Не могу понять, ну не нравится вам страна и люди, ну выберите по душе. Так нет же. Я думаю, это просто неудачники по жизни, которые здесь не нужны особо, а за бугром и подавно. Вечно всем недовольные. Как вы вообще живете с таким настроем по жизни? От себя самого не тошнит?
14:32:22 25-10-2024
Гость (13:21:13 25-10-2024) Появление патриотов вас огорчило? А появление толпы предател... Патриотизм основывается на ощущении сопричастности, а не на конъюнктуре. И лично меня больше огорчило появление толпы фальшивых патриотов. Мало того, что они своей пустой активностью мешают заниматься реальными проблемами, так еще и обесценивают само понятие патриотизма.
16:38:40 25-10-2024
Гость (13:21:13 25-10-2024) Появление патриотов вас огорчило? А появление толпы предател... На самом деле это знаковые минусы. Это не просто минусаторы, это сознательные граждане не желающие жить в суверенной стране. Я не могу поменять своих соотечественников. Я не хочу менять страну. Я буду вынужден жить с ними. Жаль ли мне? Жаль. Честно, жаль. Не стану призывать смотреть на другие страны - это в вашем случае бесполезно. Злые, завистливые мещане - это самая негативная среда. Не хочу становиться подобным вам. Это уже слишком ту мач. Просто представьте, что даже в этом городе есть люди, успешные люди, кто гордится своей страной. А потом взгляните на себя. Просто в зеркало гляньте. У меня больше нет желания с вами говорить. Мы разные. Вы - терпилы по жизни. Вас будут юзать любые граждане с более-менее подвешенным языком. Вы ведомые. Вы - стадо. Это не оскорбление, а лишь констатация. Хотя, зачем я это говорю - это же впустую, вы не поймете, а мне будет скучно. Перетирайте здесь свои нехитрые житейские истории, жалуйтесь на власть, кляните более успешных в своих неудачах - в общем все, что вы и так умеете делать. Я теперь просто умолкну. Живите как можете. Господь един для всех. Авось и вас охранит от какой беды.
19:38:00 25-10-2024
Гость (16:38:40 25-10-2024) На самом деле это знаковые минусы. Это не просто минусаторы,... Сколько пафоса в речи,да вот только один не учтенный фактор есть,вы то сами знаете и понимаете что означает термин патриотизм и что означает флаг в стране(подсказка-50 лет назад в этой же стране был немного другой флаг)
08:32:17 26-10-2024
гость (19:38:00 25-10-2024) Сколько пафоса в речи,да вот только один не учтенный фактор ... И что дальше? У стран экс-СССР тоже были другой флаг. Сейчас это как влияет на их отношение к своему государственному символу? А ранее в России не было никакой красной тряпки с серпом и молотом, а был триколор. Как вы эти факты в удобную вам канву уложите?
19:23:55 26-10-2024
Гость (08:32:17 26-10-2024) И что дальше? У стран экс-СССР тоже были другой флаг. Сейчас... Вот видишь,уже немножечко прогресс есть,признал что флаг это символ государства,а теперь попробуй поучить русский язык чтоб узнать значения слова патриот и потом попробуй ознакомиться историей страны,чтоб быть в курсе что означает триколор,когда его ввели и кто под ним и за кого воевал
21:16:19 26-10-2024
гость (19:23:55 26-10-2024) Вот видишь,уже немножечко прогресс есть,признал что флаг это... При Петре первом его ввели, когда вообще флот в России появился. Поэтому история у этого стяга поистине историческая. А то, на что ты намекаешь, меня вообще не волнует. Гитлер носил штаны, и ты носишь штаны - уголовщина же, да? Ну так по твоему? Твоей красной тряпке 70 лет история отвела. Триколору же третья сотня лет. Еще вопросы есть?
22:57:43 26-10-2024
Гость (21:16:19 26-10-2024) При Петре первом его ввели, когда вообще флот в России появи... вот прямое подтверждение что ты проживаешь где то за рубежом,раз не знаешь истории страны,так для информации-да Петр 1 ввел триколор,но он использовался как ТОРГОВЫЙ флаг России,а государственный флаг был абсолютно другой до 1914 года,так что кастрюльку на голову и скачи дальше три сотни лет
08:56:59 27-10-2024
гость (22:57:43 26-10-2024) вот прямое подтверждение что ты проживаешь где то за рубежом... Имперский флаг был, как был и флаг, представлявший Россию в мире. И это был именно триколор, а не ЧЖБ. И даже на Первой Мировой войне у войск Российской империи был именно триколор с орлом по центру. Я историю своей страны знаю. А ты знаешь историю исчезнувшего режима фанатиков.
11:30:24 27-10-2024
Гость (08:56:59 27-10-2024) Имперский флаг был, как был и флаг, представлявший Россию в ... Мамкин монархист, а твоя страна это Российская Империя? Или Российская Федерация? Если РИ, то сколько же тебе годиков? А если РФ, то почему ты не знаешь, что она преемник СССР? И снова напрашивается вопрос про количество годиков.
12:12:40 27-10-2024
Гость (11:30:24 27-10-2024) Мамкин монархист, а твоя страна это Российская Империя? Или ... Ну, монархист. Что дальше? Запишешь меня в свои личные враги? Да плевать я хотел. Не было такой конструкции правопреемства в конституциональном законодательстве России как СССР - РФ. Федерация выделилась из СССР, а не была его правопреемником. Членство в международных организациях отдали России по совокупности заслуг, но не юридически обязывающим документом. Моя страна - Россия. Как бы и в какое бы она время не называлась. Явление большевиков в России на 70 лет - лишь миг в истории. Все твои большевики лежат в лучшем случае в Кремлевской стене, но живых нет.
13:39:17 27-10-2024
Гость (08:56:59 27-10-2024) Имперский флаг был, как был и флаг, представлявший Россию в ... так ради интереса,а чьей империи флаги хранятся в оружейной палате,наверное коммуняки клятые сделали чтоб посеять раздов в слабых умах монархистов
07:23:52 27-10-2024
Гость (21:16:19 26-10-2024) При Петре первом его ввели, когда вообще флот в России появи... Давненько я такой феерии бреда не наблюдал. По вашей, распыленной по окружающей среде, логике в Царьград на зафрахтованных папуасских долбленках княжеские дружины ходили? Или это другое?
09:00:27 27-10-2024
Гость (07:23:52 27-10-2024) Давненько я такой феерии бреда не наблюдал. По вашей, распыл... Какие княжеские дружины, какой Царьград… Флот. Не лодки барыг купцов, а военный флот. Который в дальнейшем и шведов на Балтике бил и турок в Черном море. Мне необходимо объяснять разницу между Мерседесом и Запорожцем, или это просто такой прием у тебя был в споре?
20:39:20 26-10-2024
Гость (08:32:17 26-10-2024) И что дальше? У стран экс-СССР тоже были другой флаг. Сейчас... Сказал/а, бы ты своим дедам, что у них не флаг, а красная тряпка с серпом и молотом... Сейчас бы только, покосившаяся от времени, плита бетонная на кладбище о тебе напоминала.
21:18:11 26-10-2024
Гость (20:39:20 26-10-2024) Сказал/а, бы ты своим дедам, что у них не флаг, а красная тр... Напугал) ты то сам знаешь откуда еврей Бланк придумал это знамя для пролетариев?
07:55:09 27-10-2024
Гость (21:18:11 26-10-2024) Напугал) ты то сам знаешь откуда еврей Бланк придумал это зн... Дурашка, зачем мне тебя пугать? А откуда ты про Бланка знаешь? Самолично обрезал/а или общался/лась с тем кто самолично обрезал или в мавзолее заглянул/а?
09:07:32 27-10-2024
Гость (07:55:09 27-10-2024) Дурашка, зачем мне тебя пугать? А откуда ты про Бланка знаеш... Не знать, что по отцовской линии тот кого вы привыкли называть Лениным - на самом деле Бланк, это признак плохого образования. Вы может и не в курсе, что Бланки были дворянами, пускай и самого низшего уровня, но все же дворянами? А вы в курсе, что родительница Бланка имела нефтеносную территорию в центре России и сдавала ее в аренду компании, которая делала керосин, то есть наживалась на капиталистическом прибавленном продукте? Вам многое можно узнать, если только вы не ограничите свой кругозор чтением букваря.
16:09:38 27-10-2024
Гость (09:07:32 27-10-2024) Не знать, что по отцовской линии тот кого вы привыкли называ... Не знать, что еврейство передается по материнской линии и кичиться этим - это признак полного отсутствия образования. Ну и информация про нефтяные вышки тут для чего? Чтобы про Николашку -2.0 и его забавы в виде стрелять по кошкам на заборах никто не вспомнил? Туповатый заход. Начирикайте, как та нефть/керосин проданная противникам великой России против нее сыграла...
20:56:40 25-10-2024
Гость (16:38:40 25-10-2024) На самом деле это знаковые минусы. Это не просто минусаторы,... "уж мы их душили-душили..."
08:33:17 26-10-2024
Гость (20:56:40 25-10-2024) "уж мы их душили-душили..."... Видимо не додушили, раз вы свои ручонками по клавиатуре стучите.
09:00:20 27-10-2024
Гость (16:38:40 25-10-2024) На самом деле это знаковые минусы. Это не просто минусаторы,...
Какая жаль что ты не в мешке. Мир бы чище был.
12:51:21 27-10-2024
Гость (09:00:20 27-10-2024) Какая жаль что ты не в мешке. Мир бы чище был.... Мой ответ аналогичен, предпочел бы видеть тебя исключительно в виде черно-белой фотографии у твоих родственников в совковом альбоме)
13:12:29 25-10-2024
Гость (12:27:12 25-10-2024) Не совсем понимаю чему тут противятся. Вы в какой стране жив... Я буду громко смеяться, когда завтра какой-нибудь депутат предложит сажать за призывы "валите отсюда", потому что людей в стране мягко говоря не хватает.
12:53:01 25-10-2024
Ну если за счет автора поменяют я не против, за свой счет не буду, ибо я платил деньги и мне в ГИБДД такой номер выдали.
13:01:50 25-10-2024
Заставь дурака молиться, он лоб расшибёт. (С)
13:05:51 25-10-2024
Гость (13:01:50 25-10-2024) Заставь дурака молиться, он лоб расшибёт. (С)... ...и пол проломит.
13:15:18 25-10-2024
ГОСТ содержит ошибку - номера должны быть все однотипными (это принципиально). С флагом или без флага это не принципиально. Но с флагом симпатичней. Право выпуска номеров, как и всех документов, должны иметь только гос. структуры.
14:43:38 25-10-2024
Гость (13:12:32 25-10-2024) ГОСТом уже занялись, его изменят, приведут к единообразию. П... Все правильно ,а вдруг я забуду в какой стране живу ,посмотрю на номер и вспомню ибо флагштоков как в Америке у каждого дома нет ,страна чудес и только .
20:58:53 25-10-2024
А раньше, в 90-е, были же номера т.н. "флаговые", где вместо номера региона был флаг. Очень блатные были, только у депутатов и т.п. были. Потом куда-то изчезли...
21:27:08 26-10-2024
Кто-то пишет про флаги на домах обычных американцев , ставит нам в пример. Но есть один тонкий момент – россиянам нельзя размещать триколор на своей хате или балконе, например. Государственный флаг допустим только на государственных организациях. А помните, в 90е на День Города буквально все, даже маленькие магазинчики и киоски клеили на окна, двери изображение герба Барнаула ? Так вот, местные депутаты специальным законом запретили подобный городской патриотизм, якобы не все достойны, а только муниципалы.
22:12:43 26-10-2024
Гость (21:27:08 26-10-2024) Кто-то пишет про флаги на домах обычных американцев , ставит... Только статья УК РФ под номером 329 ограничивает использование госсимвола, остальное - от лукавого.
09:42:28 27-10-2024
Гость (22:12:43 26-10-2024) Только статья УК РФ под номером 329 ограничивает использован... поясните, в чем суть ограничения
12:52:53 27-10-2024
Гость (09:42:28 27-10-2024) поясните, в чем суть ограничения... Просто прочтите статью, там и тупым все понятно.