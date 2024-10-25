Водителей предложили лишать прав, если на автономере нет маленького триколора

Сейчас в ГОСТе изображение российского флага допускается, но это не обязательно

25 октября 2024, 11:20, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

До конца 2024 года планируют внести изменения в ГОСТ, согласно которым значок российского флага на автомобильных номерах может стать обязательным, пишет "Парламентская газета".

Накануне депутат петербургского Заксобрания Павел Крупников обратил внимание, что не все российские водители ставят на машины знаки с маленьким триколором, "как будто стесняются показывать, в какой стране они живут". Он попросил ГИБДД разобраться с ситуацией.

"Такие знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике", – подчеркнул Крупников.

Депутат попросил установить наказание за отсутствие триколора на автономере: запретить эксплуатацию автомобиля и даже временно лишить прав водителя.

Сейчас в ГОСТе изображение российского флага допускается, но это не обязательно. Но скоро, заверили в Госавтоинспекции, ситуацию исправят.