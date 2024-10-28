Водителей предупредили об ухудшении погоды на Алтае
На дорогах ожидается снег и гололед
28 октября 2024, 21:10, ИА Амител
Серьезное ухудшение погоды ожидается на неделе в Алтайском крае. Об этом предупредили в региональной ГАИ.
"По данным синоптиков, на текущей неделе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, на проезжей части возможно образование снежного наката (гололедицы), колебание ночных и дневных температур от -6 до +6 градусов", – сказано в сообщении.
В Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть аккуратными и внимательными на дорогах. Особое внимание стоит уделить проезду опасных участков, в том числе перекрестков, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
Пешеходам также стоит быть особенно внимательными на тротуарах и при переходе дорог.
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