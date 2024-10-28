Водителей предупредили об ухудшении погоды на Алтае

На дорогах ожидается снег и гололед

28 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111299

Серьезное ухудшение погоды ожидается на неделе в Алтайском крае. Об этом предупредили в региональной ГАИ.

"По данным синоптиков, на текущей неделе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, на проезжей части возможно образование снежного наката (гололедицы), колебание ночных и дневных температур от -6 до +6 градусов", – сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть аккуратными и внимательными на дорогах. Особое внимание стоит уделить проезду опасных участков, в том числе перекрестков, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам также стоит быть особенно внимательными на тротуарах и при переходе дорог.