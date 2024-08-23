Водителей в России хотят предупреждать об эвакуации машин
Правила, которые есть уже сейчас, не всегда выполняются
23 августа 2024, 08:46, ИА Амител
Депутаты предлагают предупреждать водителей о эвакуации их автомобилей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.
Сейчас действуют четкие правила эвакуации автомобиля, но даже они не всегда выполняются. Водители часто сталкиваются с проблемами при поиске своего автомобиля и вызволении его со штрафстоянки.
Требование закона вернуть машину, пока эвакуатор не тронулся с места, сыграло злую шутку с автовладельцами.
Эвакуаторщики и те, кто оформляет задержание, начали соревноваться с ними по скорости оформления. Машину загружают и увозят в считанные минуты.
В Госдуму внесен законопроект, который обязывает перед началом эвакуации уведомлять автовладельца. Но он требует ряда доработок.
Даже если закон будет принят, вряд ли он будет работать, пока не будут решены все спорные вопросы, пишет "Российская газета".
08:50:54 23-08-2024
Вангую образование стихийных автостоянок эвакуаторов "в режиме ожидания" возле неправильно припаркованных авто.
😁
09:38:51 23-08-2024
Эвакуация ТС без предупреждения-это кража...
10:25:14 23-08-2024
Бдыщ... (09:38:51 23-08-2024) Эвакуация ТС без предупреждения-это кража... ... А не паркуйся как нельзя.
09:39:20 23-08-2024
не оплатил за 15 минут - лови на разборке
10:24:32 23-08-2024
Не надо предупреждать. Так не запомнится просто и не осознается. А вот когда побегает и поищет - запомнится.
18:32:34 23-08-2024
Гость (10:24:32 23-08-2024) Не надо предупреждать. Так не запомнится просто и не осознае... А ты бегал? искал? я нет, но очень этого опасаюсь... Специально где нельзя не паркуюсь, но в некоторых местах не понятно(
10:45:02 23-08-2024
заодно неплохо было бы обязать всех автовладельцев номер телефона приклеивать на стекло авто.
18:55:37 23-08-2024
Гость (10:45:02 23-08-2024) заодно неплохо было бы обязать всех автовладельцев номер тел... Точно. И паспортные данные с ИНН, а также номер банковской карты с пин-кодом и тремя циферками, что на обороте...