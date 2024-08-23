Водителей в России хотят предупреждать об эвакуации машин

Правила, которые есть уже сейчас, не всегда выполняются

23 августа 2024, 08:46, ИА Амител

Эвакуатор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1659568

Депутаты предлагают предупреждать водителей о эвакуации их автомобилей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

Сейчас действуют четкие правила эвакуации автомобиля, но даже они не всегда выполняются. Водители часто сталкиваются с проблемами при поиске своего автомобиля и вызволении его со штрафстоянки.

Требование закона вернуть машину, пока эвакуатор не тронулся с места, сыграло злую шутку с автовладельцами.

Эвакуаторщики и те, кто оформляет задержание, начали соревноваться с ними по скорости оформления. Машину загружают и увозят в считанные минуты.

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает перед началом эвакуации уведомлять автовладельца. Но он требует ряда доработок.

Даже если закон будет принят, вряд ли он будет работать, пока не будут решены все спорные вопросы, пишет "Российская газета".