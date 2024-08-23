НОВОСТИОбщество

Водителей в России хотят предупреждать об эвакуации машин

Правила, которые есть уже сейчас, не всегда выполняются

23 августа 2024, 08:46, ИА Амител

Эвакуатор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1659568
Эвакуатор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1659568

Депутаты предлагают предупреждать водителей о эвакуации их автомобилей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

Сейчас действуют четкие правила эвакуации автомобиля, но даже они не всегда выполняются. Водители часто сталкиваются с проблемами при поиске своего автомобиля и вызволении его со штрафстоянки.

Требование закона вернуть машину, пока эвакуатор не тронулся с места, сыграло злую шутку с автовладельцами.

Эвакуаторщики и те, кто оформляет задержание, начали соревноваться с ними по скорости оформления. Машину загружают и увозят в считанные минуты.

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает перед началом эвакуации уведомлять автовладельца. Но он требует ряда доработок.

Даже если закон будет принят, вряд ли он будет работать, пока не будут решены все спорные вопросы, пишет "Российская газета".

Авто законы

Комментарии 8

Avatar Picture
Кхм...

08:50:54 23-08-2024

Вангую образование стихийных автостоянок эвакуаторов "в режиме ожидания" возле неправильно припаркованных авто.
😁

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ...

09:38:51 23-08-2024

Эвакуация ТС без предупреждения-это кража...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:14 23-08-2024

Бдыщ... (09:38:51 23-08-2024) Эвакуация ТС без предупреждения-это кража... ... А не паркуйся как нельзя.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:39:20 23-08-2024

не оплатил за 15 минут - лови на разборке

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:32 23-08-2024

Не надо предупреждать. Так не запомнится просто и не осознается. А вот когда побегает и поищет - запомнится.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:34 23-08-2024

Гость (10:24:32 23-08-2024) Не надо предупреждать. Так не запомнится просто и не осознае... А ты бегал? искал? я нет, но очень этого опасаюсь... Специально где нельзя не паркуюсь, но в некоторых местах не понятно(

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:02 23-08-2024

заодно неплохо было бы обязать всех автовладельцев номер телефона приклеивать на стекло авто.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:55:37 23-08-2024

Гость (10:45:02 23-08-2024) заодно неплохо было бы обязать всех автовладельцев номер тел... Точно. И паспортные данные с ИНН, а также номер банковской карты с пин-кодом и тремя циферками, что на обороте...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров