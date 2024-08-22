Верховный суд разрешил делить фиктивно оформленное имущество при разводе

Суды первых инстанций посчитали такое решение невозможным

22 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Ключи от машины / Фото: pxhere.com/ru/photo/858518

Верховный суд Российской Федерации признал незаконным отказ в разделе имущества, которое было фиктивно оформлено на одного из супругов при разводе. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, пишет ТАСС.

"В случае, когда рассматривается требование о разделе совместной собственности супругов, и выясняется, что один из них продал общее имущество или потратил его по своему усмотрению без согласия другого супруга и не в интересах семьи, или скрыл это имущество, то при его разделе учитывается это имущество или его стоимость", - сказано в решении.

Согласно материалам дела, пара из Белгородской области столкнулась с проблемой при разводе: часть имущества была переоформлена на мать одного из супругов. При этом недвижимость была приобретена на деньги одного из супругов. Суды первых инстанций посчитали невозможным раздел этого имущества.

Верховный суд пришёл к выводу о необходимости учитывать личность фактического собственника имущества и происхождение денег, на которые оно было приобретено.