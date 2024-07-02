Водители с Сахалина и из Алтайского края пострадали в ДТП в Горно-Алтайске

К административной ответственности привлекли автомобилиста с Дальнего Востока

02 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

Два водителя пострадали при столкновении в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 28 июня около 09:35 возле дома № 2 по улице Бийской. Там 38-летний житель Сахалина на Honda Fit при повороте не уступил дорогу встречной "Ладе Гранте", за рулем которой был 26-летний житель Алтайского края.

В результате аварии мужчин доставили в больницу, где им оказали медпомощь. Госпитализация никому не потребовалась.

Водителя иномарки привлекли к административной ответственности.