Водители маршруток сами заделывают ямы на дорогах в Барнауле
Делают это для того, чтобы не отставать от графика
01 апреля 2023, 14:30, ИА Амител
В Барнауле водители маршруток своими силами заделывают ямы на дорогах. Сообщение об этом опубликовано в паблике "Инцидент Барнаул".
"Вот так водители автобусов сами заделывают ямы по улице Фурманова и как раз возле ДСУ. Дорожники, когда начнёте нормально работать?" – сказано в описании к видео.
На кадрах автор ролика говорит, что "водители 75-го маршрута обеспокоены ямами на дорогах и приходится всё делать своими силами, чтобы не отставать от графика".
"Всё делаем своими силами. Выезд на Павловский тракт маленько подлатали, теперь вот ещё ямка, которая постоянно мешает, – приходится выезжать на встречную полосу, что доставляет другим неудобство", – добавил он.
15:03:22 01-04-2023
Второй день на амике пишут про КАЧЕСТВО дорог. Дорожники, поди, еще и премии получали?
15:21:01 01-04-2023
А есть какой-нибудь хоть маленький контроль за качеством строительства и ремонта дорог в крае? Слышала, есть какие-то гарантийные сроки на строительство дорог...или это к нашему краю не относится.
15:54:02 01-04-2023
Да дорогам в барне хана. Вместе со снегом и льдом асфальт сошел
16:33:16 01-04-2023
Вот им штраф ща впаяют за самоуправство и ремонт ям не по ГОСТу
17:51:13 02-04-2023
Видео прикрепили, а посмотреть его нельзя