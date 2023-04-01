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Водители маршруток сами заделывают ямы на дорогах в Барнауле

Делают это для того, чтобы не отставать от графика

01 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле водители маршруток своими силами заделывают ямы на дорогах. Сообщение об этом опубликовано в паблике "Инцидент Барнаул".

"Вот так водители автобусов сами заделывают ямы по улице Фурманова и как раз возле ДСУ. Дорожники, когда начнёте нормально работать?" – сказано в описании к видео.

На кадрах автор ролика говорит, что "водители 75-го маршрута обеспокоены ямами на дорогах и приходится всё делать своими силами, чтобы не отставать от графика".

"Всё делаем своими силами. Выезд на Павловский тракт маленько подлатали, теперь вот ещё ямка, которая постоянно мешает, – приходится выезжать на встречную полосу, что доставляет другим неудобство", – добавил он.

Комментарии 5

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Гость

15:03:22 01-04-2023

Второй день на амике пишут про КАЧЕСТВО дорог. Дорожники, поди, еще и премии получали?

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Гость

15:21:01 01-04-2023

А есть какой-нибудь хоть маленький контроль за качеством строительства и ремонта дорог в крае? Слышала, есть какие-то гарантийные сроки на строительство дорог...или это к нашему краю не относится.

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Гость

15:54:02 01-04-2023

Да дорогам в барне хана. Вместе со снегом и льдом асфальт сошел

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Гость

16:33:16 01-04-2023

Вот им штраф ща впаяют за самоуправство и ремонт ям не по ГОСТу

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Гость

17:51:13 02-04-2023

Видео прикрепили, а посмотреть его нельзя

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