Водители маршруток сами заделывают ямы на дорогах в Барнауле

Делают это для того, чтобы не отставать от графика

01 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле водители маршруток своими силами заделывают ямы на дорогах. Сообщение об этом опубликовано в паблике "Инцидент Барнаул".

"Вот так водители автобусов сами заделывают ямы по улице Фурманова и как раз возле ДСУ. Дорожники, когда начнёте нормально работать?" – сказано в описании к видео.

На кадрах автор ролика говорит, что "водители 75-го маршрута обеспокоены ямами на дорогах и приходится всё делать своими силами, чтобы не отставать от графика".