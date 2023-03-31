Дорожники устранят дефекты на недавно отремонтированных трассах Алтая до конца весны
Проверки пройдут в апреле, а подрядчики исправят все дефекты до 31 мая 2023 года
31 марта 2023, 12:33, ИА Амител
Специалисты "Алтайавтодора" проверят состояние дорог Алтайского края, отремонтированных по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Если эксперты найдут какие-либо дефекты на трассах, то подрядчики должны будут исправить их за свой счёт до 31 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Когда пройдут проверки?
Сейчас в администрациях Барнаула, Бийска и Новоалтайска и в "Алтайавтодоре" составляется план-график выездов специалистов, которые проверят региональные трассы. В Барнауле проверки пройдут с 4 по 28 апреля, в Бийске – с 11 по 25 апреля, а в Новоалтайске – с 17 по 30 апреля.
"Министерство транспорта ежегодно держит на контроле эту работу, на ближайшем совещании рабочей группы национального проекта "Безопасные качественные дороги" нам предоставят полный план-график выездов, в нескольких из них я приму участие, также пригласим средства массовой информации, мы открыты к диалогу", – отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Отметим, что все объекты, отремонтированные по нацпроекту, имеют пятилетний срок гарантии, и в течение этого срока их проверяют специалисты. С начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" рабочие обновили уже 659 объектов общей протяжённостью около двух тысяч километров.
Какие дороги отремонтируют в 2023 году?
В 2023 году в Барнауле по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 12 участков дорог. Список такой:
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улица Малахова (от улицы Власихинской до Сухэ-Батора;)
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улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы Барнаула);
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9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953а до здания № 9/1);
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проспект Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);
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улица Звёздная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);
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улица Островского (от улицы Юрина до улицы Гущина);
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улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);
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улица Гущина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);
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улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна);
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улица Гридасова (от улицы Малахова до улицы Власихинской);
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улица Водозаборная в посёлке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);
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улица Просторная (от улицы Тихой до улицы Юрина).
Кроме того, в этом году построят дорогу на улице 65 лет Победы. В общей сложности на дорожные работы в 2023 году из разных источников выделят около миллиарда рублей.
В Алтайском крае в 2023 году работы будут вести на трассах Алтай – Кузбасс, от Камня-на-Оби в сторону Крутихи и далее в направлении Ярового, Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", Бийск – Мартыново – Ельцовка и на других дорогах.
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