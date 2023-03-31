Дорожники устранят дефекты на недавно отремонтированных трассах Алтая до конца весны

Проверки пройдут в апреле, а подрядчики исправят все дефекты до 31 мая 2023 года

31 марта 2023, 12:33, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле/ Фото: amic.ru

Специалисты "Алтайавтодора" проверят состояние дорог Алтайского края, отремонтированных по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Если эксперты найдут какие-либо дефекты на трассах, то подрядчики должны будут исправить их за свой счёт до 31 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Когда пройдут проверки?

Сейчас в администрациях Барнаула, Бийска и Новоалтайска и в "Алтайавтодоре" составляется план-график выездов специалистов, которые проверят региональные трассы. В Барнауле проверки пройдут с 4 по 28 апреля, в Бийске – с 11 по 25 апреля, а в Новоалтайске – с 17 по 30 апреля.

"Министерство транспорта ежегодно держит на контроле эту работу, на ближайшем совещании рабочей группы национального проекта "Безопасные качественные дороги" нам предоставят полный план-график выездов, в нескольких из них я приму участие, также пригласим средства массовой информации, мы открыты к диалогу", – отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Отметим, что все объекты, отремонтированные по нацпроекту, имеют пятилетний срок гарантии, и в течение этого срока их проверяют специалисты. С начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" рабочие обновили уже 659 объектов общей протяжённостью около двух тысяч километров.

Дорога в алтайском крае/ Фото: amic.ru

Какие дороги отремонтируют в 2023 году?

В 2023 году в Барнауле по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 12 участков дорог. Список такой:

улица Малахова (от улицы Власихинской до Сухэ-Батора;)

улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы Барнаула);

9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953а до здания № 9/1);

проспект Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);

улица Звёздная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);

улица Островского (от улицы Юрина до улицы Гущина);

улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);

улица Гущина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);

улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна);

улица Гридасова (от улицы Малахова до улицы Власихинской);

улица Водозаборная в посёлке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);

улица Просторная (от улицы Тихой до улицы Юрина).

Кроме того, в этом году построят дорогу на улице 65 лет Победы. В общей сложности на дорожные работы в 2023 году из разных источников выделят около миллиарда рублей.

В Алтайском крае в 2023 году работы будут вести на трассах Алтай – Кузбасс, от Камня-на-Оби в сторону Крутихи и далее в направлении Ярового, Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", Бийск – Мартыново – Ельцовка и на других дорогах.