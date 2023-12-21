Водители предупреждают о нулевой видимости на алтайских трассах
Автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными
21 декабря 2023, 20:14, ИА Амител
Кадр из видео
Из-за разыгравшейся непогоды на алтайских трассах очень плохая видимость. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".
В темноте сквозь метель ничего не видно на трассе Барнаул – Новороманово. Водители двигаются со включенными противотуманными фарами и дальним светом, при этом видимость составляет всего пару метров.
Пользователи в комментариях отмечают, что аналогичную ситуацию фиксируют и на других дорогах в крае.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на трассах.
Ранее в МЧС попросили водителей отказаться от выездов за пределы населенных пунктов.
21:18:50 21-12-2023
В снегопад на дальнем свете снег отрожае свет и ухудшает видимость на 40%
09:58:15 22-12-2023
Новый (21:18:50 21-12-2023) В снегопад на дальнем свете снег отрожае свет и ухудшает вид... Согласен с Вами на все 100%! В метель и снегопад, особенно ночью, потрассе лучше ехать на габаритах и противотуманках, видимость почти норм.