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Водители предупреждают о нулевой видимости на алтайских трассах

Автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными

21 декабря 2023, 20:14, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Из-за разыгравшейся непогоды на алтайских трассах очень плохая видимость. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

В темноте сквозь метель ничего не видно на трассе Барнаул – Новороманово. Водители двигаются со включенными противотуманными фарами и дальним светом, при этом видимость составляет всего пару метров.

Пользователи в комментариях отмечают, что аналогичную ситуацию фиксируют и на других дорогах в крае.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на трассах.

Ранее в МЧС попросили водителей отказаться от выездов за пределы населенных пунктов.

Барнаул Погода Дороги

Комментарии 2

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Новый

21:18:50 21-12-2023

В снегопад на дальнем свете снег отрожае свет и ухудшает видимость на 40%

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Гость

09:58:15 22-12-2023

Новый (21:18:50 21-12-2023) В снегопад на дальнем свете снег отрожае свет и ухудшает вид... Согласен с Вами на все 100%! В метель и снегопад, особенно ночью, потрассе лучше ехать на габаритах и противотуманках, видимость почти норм.

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