Водители предупреждают о нулевой видимости на алтайских трассах

Автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными

21 декабря 2023, 20:14, ИА Амител

Кадр из видео

Из-за разыгравшейся непогоды на алтайских трассах очень плохая видимость. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

В темноте сквозь метель ничего не видно на трассе Барнаул – Новороманово. Водители двигаются со включенными противотуманными фарами и дальним светом, при этом видимость составляет всего пару метров.

Пользователи в комментариях отмечают, что аналогичную ситуацию фиксируют и на других дорогах в крае.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на трассах.

Ранее в МЧС попросили водителей отказаться от выездов за пределы населенных пунктов.