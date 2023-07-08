Водители сообщают о нулевой видимости на трассе Новосибирск – Барнаул

Там идет сильный дождь

08 июля 2023, 13:30, ИА Амител

Вид из салона автомобиля / Кадр: "В курсе 22"

Водители, которые едут по трассе Новосибирск – Барнаул, сообщают о сильнейшем ливне, из-за которого видимость на дороге нулевая.

В телеграм-канале "В курсе 22" рассказали, что около станции Евсино машины останавливаются, так как "ехать невозможно".

"Стоим! Видимости – нуль. Машины встали, ехать вообще невозможно. Там непонятно что творится!" – рассказала одна из автомобилисток.

Напомним, что по прогнозу в Алтайском крае 8 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни и град.