Водителя BMW, устроившего погоню с полицейскими, поймали в Барнауле

По пути он успел протаранить машину и ограждение

28 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Фото с места задержания / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле задержали водителя BMW X7, устроившего погоню с полицией. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Мужчина ехал по Комсомольскому, нарушал правила и не отреагировал на требования сотрудников об остановке.

"В ходе преследования полицейскими транспортного средства водитель BMW Х7 не справился с управлением, допустил наезд на автомобиль, находящийся на парковке, после чего допустил наезд на препятствие (ограждение)", – сказано в сообщении.

Возраст задержанного уточняется.