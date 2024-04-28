Водителя BMW, устроившего погоню с полицейскими, поймали в Барнауле
По пути он успел протаранить машину и ограждение
28 апреля 2024, 14:40, ИА Амител
Фото с места задержания / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле задержали водителя BMW X7, устроившего погоню с полицией. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Мужчина ехал по Комсомольскому, нарушал правила и не отреагировал на требования сотрудников об остановке.
"В ходе преследования полицейскими транспортного средства водитель BMW Х7 не справился с управлением, допустил наезд на автомобиль, находящийся на парковке, после чего допустил наезд на препятствие (ограждение)", – сказано в сообщении.
Возраст задержанного уточняется.
14:59:26 28-04-2024
Ну и кто за рулём, трезвый,пьяный? Интрига?
16:58:53 28-04-2024
Гость (14:59:26 28-04-2024) Ну и кто за рулём, трезвый,пьяный? Интрига?... Как проплатит, так и скажут...
16:15:10 28-04-2024
Чмо
16:50:13 28-04-2024
2016 год Ленина молодежная водитель БМВ удирал от ДПС авария 2 трупа. 2018 год Ленина Анатолия пьяный водитель БМВ на скорости 120 въехал в бок Рено Логан три погибших два инвалида. И это только ленинский. Не пора любителей БМВ дополнительно к психиатру водить?
18:31:07 28-04-2024
Гость (16:50:13 28-04-2024) 2016 год Ленина молодежная водитель БМВ удирал от ДПС авари... Да к психиатру, у которого будет шредер в кабинете включен.
18:25:55 28-04-2024
Запретить БМВ
18:26:56 28-04-2024
Водителя BMW, устроившего погоню с полицейскими.
А зачем он погоню с полицейскими устроил? Он с ними гнался за кем-то или за полицейскими гнался.
01:19:54 29-04-2024
Гость (18:26:56 28-04-2024) Водителя BMW, устроившего погоню с полицейскими.А зачем ... Нормальный выбор
22:12:48 28-04-2024
Скоростные машины нужно запретить. У нас в России разрешено ездить 90 км в час. В добавок эти мощные машины дорогие, а основная масса людей за чертой бедности. Повод принять закон.
10:56:55 29-04-2024
а кто виноват тем кто ничего не умеют кроме как бухать и учиться изначально не хотели ?