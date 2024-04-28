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Водителя BMW, устроившего погоню с полицейскими, поймали в Барнауле

По пути он успел протаранить машину и ограждение

28 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Фото с места задержания / "Инцидент Барнаул"
Фото с места задержания / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле задержали водителя BMW X7, устроившего погоню с полицией. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Мужчина ехал по Комсомольскому, нарушал правила и не отреагировал на требования сотрудников об остановке. 

"В ходе преследования полицейскими транспортного средства водитель BMW Х7 не справился с управлением, допустил наезд на автомобиль, находящийся на парковке, после чего допустил наезд на препятствие (ограждение)", – сказано в сообщении.

Возраст задержанного уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 10

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Гость

14:59:26 28-04-2024

Ну и кто за рулём, трезвый,пьяный? Интрига?

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Гость

16:58:53 28-04-2024

Гость (14:59:26 28-04-2024) Ну и кто за рулём, трезвый,пьяный? Интрига?... Как проплатит, так и скажут...

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Гость

16:15:10 28-04-2024

Чмо

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Гость

16:50:13 28-04-2024

2016 год Ленина молодежная водитель БМВ удирал от ДПС авария 2 трупа. 2018 год Ленина Анатолия пьяный водитель БМВ на скорости 120 въехал в бок Рено Логан три погибших два инвалида. И это только ленинский. Не пора любителей БМВ дополнительно к психиатру водить?

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Гость

18:31:07 28-04-2024

Гость (16:50:13 28-04-2024) 2016 год Ленина молодежная водитель БМВ удирал от ДПС авари... Да к психиатру, у которого будет шредер в кабинете включен.

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Гость

18:25:55 28-04-2024

Запретить БМВ

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Гость

18:26:56 28-04-2024

Водителя BMW, устроившего погоню с полицейскими.
А зачем он погоню с полицейскими устроил? Он с ними гнался за кем-то или за полицейскими гнался.

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Гость

01:19:54 29-04-2024

Гость (18:26:56 28-04-2024) Водителя BMW, устроившего погоню с полицейскими.А зачем ... Нормальный выбор

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Гость

22:12:48 28-04-2024

Скоростные машины нужно запретить. У нас в России разрешено ездить 90 км в час. В добавок эти мощные машины дорогие, а основная масса людей за чертой бедности. Повод принять закон.

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Гость

10:56:55 29-04-2024

а кто виноват тем кто ничего не умеют кроме как бухать и учиться изначально не хотели ?

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