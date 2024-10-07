Водителя Lexus, протаранившего восемь авто в Барнауле, арестовали

Мужчина был пьян и не имел прав на управление машиной

07 октября 2024, 13:03, ИА Амител

Суд арестовал водителя Lexus RX300, который в ночь на 22 сентября протаранил восемь авто на парковке у ЖК и скрылся с места аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина не имел прав на управление транспортным средством и был пьян. Мировой судья привлек водителя к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами"): ему назначили 10 суток ареста.

Напомним, что инцидент произошел на улице Христенко вечером. Водитель ехал от Павловского тракта в сторону ул. 280-летия Барнаула и протаранил восемь припаркованных автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.