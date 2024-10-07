НОВОСТИПроисшествия

Водителя Lexus, протаранившего восемь авто в Барнауле, арестовали

Мужчина был пьян и не имел прав на управление машиной

07 октября 2024, 13:03, ИА Амител

Суд арестовал водителя Lexus RX300, который в ночь на 22 сентября протаранил восемь авто на парковке у ЖК и скрылся с места аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина не имел прав на управление транспортным средством и был пьян. Мировой судья привлек водителя к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами"): ему назначили 10 суток ареста.

Напомним, что инцидент произошел на улице Христенко вечером. Водитель ехал от Павловского тракта в сторону ул. 280-летия Барнаула и протаранил восемь припаркованных автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 9

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Гость

13:09:38 07-10-2024

10 суток ареста --- ОСАГО наверное не хватит

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ГостьЯЯЯ

14:08:29 07-10-2024

Гость (13:09:38 07-10-2024) 10 суток ареста --- ОСАГО наверное не хватит...
Лехуса своего продаст

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Гость

14:05:39 07-10-2024

10 суток и всего то? А что прав пожизненно не лишат что ли?

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Гость

16:23:15 07-10-2024

Гость (14:05:39 07-10-2024) 10 суток и всего то? А что прав пожизненно не лишат что ли?... Может еще мерина кастрировать?
Как можно лишить чего-то чего не имеешь? Или в школе не учились? Ну нет у него прав? Нет!!!

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Гость

16:58:46 07-10-2024

Гость (14:05:39 07-10-2024) 10 суток и всего то? А что прав пожизненно не лишат что ли?... А у него их и не было.

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Гость

14:31:48 07-10-2024

Добрым словом вспоминаются старые , добрые 90е.
Щас бы бегал этот полупокер квартирку , торопился, продавал.
Щётчик бы уже щёлкал и бандитам и пострадавшим.
А нынче " ну извините, так вышло". И по пять копеек будет ежемесячно переводить .

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гость

16:47:26 07-10-2024

Гость (14:31:48 07-10-2024) Добрым словом вспоминаются старые , добрые 90е.Щас бы бе... скорее терпилы бы пошли по известному адресу, а если бы быковать начали - по еще более известному

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Гость

14:34:22 07-10-2024

Понаставят машин на дороге, ни проехать, не пройти.

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Гость

21:28:57 07-10-2024

Таких бы еще кодировать самым жестким методом, да ещё за их же счет

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