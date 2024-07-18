Водителя осудили за насмерть сбитого ребенка в Алтайском крае

Мужчина сел за руль пьяным и превысил скорость

18 июля 2024, 20:40, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/730768

В Алтайском крае суд отправил в колонию водителя, насмерть сбившего ребенка. Об этом сообщили в региональном СК.

Летом 2022 года мужчина в селе Таловка сел за руль пьяным, превысил скорость и сбил пятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался.

"Несмотря на активное противодействие следствию, суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказано в сообщении.

Также мужчине запретили два года и шесть месяцев водить автомобиль.