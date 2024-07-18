На Алтае водитель уснул за рулем и врезался в дерево
В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка
18 июля 2024, 12:40, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Турочакском районе Республики Алтай при опрокидывании автомобиля пострадала девятилетняя пассажирка, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 17 июля около 18:00 вблизи села Артыбаш.
61-летний местный житель за рулем Honda Rafaga трезвым уснул за рулем и машина врезалась в дерево. Пострадавшую девочку госпитализировали.
Автомобилиста привлекли к административной ответственности.
12:48:28 18-07-2024
Автомобилиста привлекли к административной ответственности///Можно было и статью КоАП озвучить
14:29:12 18-07-2024
Уснул? Там дорога постоянно виляет. Может просто плохо стало.
16:32:09 18-07-2024
На зорьке, на трассе после Нск в сторону Томска засыпал. Хорошо, что очнулся на обочине, а не улетел на встречку или в кювет. Страшное это дело. С тех пор зарекся по ночам ездить.