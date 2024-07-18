На Алтае водитель уснул за рулем и врезался в дерево

В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка

18 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Турочакском районе Республики Алтай при опрокидывании автомобиля пострадала девятилетняя пассажирка, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 17 июля около 18:00 вблизи села Артыбаш.

61-летний местный житель за рулем Honda Rafaga трезвым уснул за рулем и машина врезалась в дерево. Пострадавшую девочку госпитализировали.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности.