Водоканал возвращает асфальт, тротуары и газон после сезона ремонтов в Барнауле

До середины июня благоустройство восстановят на 136 участках

21 апреля 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFJis9q2

Восстановление благоустройства / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Специалисты барнаульского водоканала начали восстановление благоустройства на участках, где осенью и зимой проводили ремонтные работы До 15 июня в порядок приведут 136 участков по всему городу.

Что уже сделано и что планируют

"С начала апреля регулярно осуществляется контроль за перекопами, ведется подсыпка щебнем. С наступлением благоприятных погодных условий начнем асфальтирование, устройство газонного покрытия, укладку тротуарной плитки и другие необходимые работы", – сообщил директор по производству компании Дмитрий Власов.

В первую очередь в порядок приведут участки вдоль красных линий, на основных проезжих частях и возле социальных объектов. Затем перейдут к второстепенным дорогам и дворовым территориям.

Объемы и финансирование

На восстановление благоустройства в 2025 году "Росводоканал Барнаул" направит более 55 млн рублей (без учета НДС). Работы выполнит подрядная организация ООО "Омега".

Графики согласовали с администрациями районов краевой столицы. Больше всего участков приходится на Индустриальный (43) и Железнодорожный (29) районы. По плану более половины объектов будут приведены в порядок уже к 31 мая.

Добавим, что в прошлом году, с ноября 2023 по апрель 2024 года, водоканалу было выдано 157 ордеров на восстановление после аварийных и ремонтных работ – это на 13% больше, чем в текущем году.

По итогам 2024 года подрядчики восстановили:

20 514 м² асфальтового покрытия;

12 396 м² газонов на общую сумму около 45 млн рублей (без НДС).

Как ранее сообщал amic.ru, с начала года специалисты водоканала устранили свыше 1800 засоров в системе водоотведения. Ежедневно аварийные бригады выезжают на 45-50 вызовов, ликвидируя последствия загрязнений, которые могли бы нарушить работу всей канализационной сети. В трубы часто попадают посторонние предметы – от бытового мусора до текстиля и строительных остатков. Все это накапливается в коллекторах, создавая серьезные препятствия для отвода сточных вод.

ООО "Барнаульский Водоканал" ИНН 2221064060

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