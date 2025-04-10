Как в Барнауле очищают водопроводную воду во время паводка? Инфографика

Рассказываем и показываем, что делают специалисты водоканала, чтобы вода была чистой даже во время весеннего половодья

10 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

97% воды, которую потребляют жители и предприятия Барнаула, берется из Оби (остальные 3% – из скважин). Она проходит несколько стадий очистки и на выходе из крана соответствует всем нормам и требованиям. Но в период паводка качество воды в реке резко ухудшается: если в обычное время мутность не превышает 5 мг на литр, то во время весеннего половодья вырастает до 200 мг. В водоканале рассказали, какие этапы подготовки и проверки проходит вода, чтобы оставаться чистой и пригодной для питья даже в это время года.

Первый этап этого важного процесса – забор воды и автоматическое введение строго рассчитанной дозы реагента для удаления взвешенных веществ. За это отвечают два речных водозабора. Затем она поступает на очистные сооружения речной воды (ОСРВ). Это сложные инженерные комплексы, которые каждый день пропускают через себя около 170 тыс. кубометров обской воды.

На ОСРВ речную воду ждет два (да-да, снова два) серьезных этапа очистки. Сначала она отстаивается и освобождается от добавленных реагентов, которые "склеили" мелкую взвесь глины, ила, органики и "опустили" ее на дно отстойников.

На втором этапе очистки вода поступает в скорые безнапорные фильтры. Проходя через почти два метра кварцевого песка, она окончательно очищается. Затем добавляют дезинфектант – гипохлорит натрия – для обеззараживания воды.

На каждом этапе, начиная от забора, водоканал тщательно контролирует качество ресурса. Каждый день сотрудники предприятия проводят более 1,2 тыс. исследований проб воды, во время паводка фильтры на очистных сооружениях промывают два раза в день (в обычное время – раз в два дня).

"Половодье для нас – это ответственный момент. Мы усилили режим работы наших сооружений, изменили и технологию очистки речной воды. В период паводка реагируем на малейшие изменения исходного качества речной воды и корректируем дозу реагентов, в четыре раза чаще промываем фильтры, сокращаем скорости фильтрации, чтобы вся взвесь, которая присутствует в воде, задерживалась на очистных сооружениях", – рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Он добавил, что водоканал кратно увеличивает количество исследований воды, контролируя ее состав и качество на всех стадиях водоподготовки, чтобы потребителям поступала чистая, безопасная питьевая вода, соответствующая всем санитарным правилам и нормам.

Андрей Полюго заверил, что предприятие делает все необходимое, чтобы обеспечить качество и безопасность воды даже во время паводка.

После очистки вода поступает в городской водопровод. По 1,3 тыс. км сетей она и доходит до 700 тысяч потребителей.

В водоканале добавили, что "стабилизация" качества воды в реке наступает примерно на 10–12-й день после ледохода, который, напомним, начался в понедельник, 7 апреля.