Водолазы нашли тело брата основателя группы Cream Soda
В воде оно пролежало с марта, поиски не прекращались
19 июня 2023, 17:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Водолазы нашли тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Останки 25-летнего Романа подняли на поверхность.
Напомним, что трагедия произошла возле села Диево Городище, где Свиргунов приобрел себе дом еще во время пандемии. В ночь с 19 на 20 марта он отмечал там свой день рождения с друзьями. По традиции компания переходила Волгу туда и обратно, но лед провалился. Некоторые смогли выбраться на берег самостоятельно, но Дмитрий и Роман утонули.
Тело Дмитрия нашли уже 20 марта. Поиски останков Романа не прекращались до сих пор – сейчас их подняли на поверхность, пишет Mash.
09:17:41 20-06-2023
Кто эти люди и что это за Крембрюле?
10:31:59 20-06-2023
Гость (09:17:41 20-06-2023) Кто эти люди и что это за Крембрюле?... это отличная группа, Крем сода, а этот парень - ее основатель. (он и брат погибли)