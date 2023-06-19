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Водолазы нашли тело брата основателя группы Cream Soda

В воде оно пролежало с марта, поиски не прекращались

19 июня 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Водолазы нашли тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Останки 25-летнего Романа подняли на поверхность.

Напомним, что трагедия произошла возле села Диево Городище, где Свиргунов приобрел себе дом еще во время пандемии. В ночь с 19 на 20 марта он отмечал там свой день рождения с друзьями. По традиции компания переходила Волгу туда и обратно, но лед провалился. Некоторые смогли выбраться на берег самостоятельно, но Дмитрий и Роман утонули. 

Тело Дмитрия нашли уже 20 марта. Поиски останков Романа не прекращались до сих пор – сейчас их подняли на поверхность, пишет Mash.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:17:41 20-06-2023

Кто эти люди и что это за Крембрюле?

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гостьЯ

10:31:59 20-06-2023

Гость (09:17:41 20-06-2023) Кто эти люди и что это за Крембрюле?... это отличная группа, Крем сода, а этот парень - ее основатель. (он и брат погибли)

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