В воде оно пролежало с марта, поиски не прекращались

19 июня 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водолазы нашли тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Останки 25-летнего Романа подняли на поверхность.

Напомним, что трагедия произошла возле села Диево Городище, где Свиргунов приобрел себе дом еще во время пандемии. В ночь с 19 на 20 марта он отмечал там свой день рождения с друзьями. По традиции компания переходила Волгу туда и обратно, но лед провалился. Некоторые смогли выбраться на берег самостоятельно, но Дмитрий и Роман утонули.

Тело Дмитрия нашли уже 20 марта. Поиски останков Романа не прекращались до сих пор – сейчас их подняли на поверхность, пишет Mash.