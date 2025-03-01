Водолазы нашли тело утонувшего в Борзовой Заимке ребенка
Следователи расследуют уголовное дело
01 марта 2025, 18:42, ИА Амител
Прорубь / Фото: прокуратура Алтайского края
В поселке Борзовая Заимка Барнаула нашли тело утонувшего в реке ребенка, сообщили amic.ru в СК Алтайского края.
"Предварительно, завтра после допросов будет более ясная картина [произошедшего]", – рассказали в ведомстве.
Днем 1 марта восьмилетний ребенок провалился в полынью реки, когда находился с родственниками в Ленточном бору в Борзовой Заимке.
Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.
19:05:48 01-03-2025
Всю душу вынут...
19:30:27 01-03-2025
Господи! Дай сил родителям пережить эту трагедию. Лети ангелочек. Береги своих маму и папу.
20:00:46 01-03-2025
ничего нет страшнее, чем пережить потерю ребенка. сил родителям, чтобы пережить все это.
21:11:46 01-03-2025
как такое происходит? где глаза у родителей?!
12:01:16 02-03-2025
В камментах кудах-кудах! Кудах-кудах!!! Да когда же вы за своими детьми следить будете и нести ответственность, а яжродилки? Все вокруг будут виноваты. Даже я.