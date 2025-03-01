Водолазы нашли тело утонувшего в Борзовой Заимке ребенка

Следователи расследуют уголовное дело

01 марта 2025, 18:42, ИА Амител

Прорубь / Фото: прокуратура Алтайского края

В поселке Борзовая Заимка Барнаула нашли тело утонувшего в реке ребенка, сообщили amic.ru в СК Алтайского края.

"Предварительно, завтра после допросов будет более ясная картина [произошедшего]", – рассказали в ведомстве.

Днем 1 марта восьмилетний ребенок провалился в полынью реки, когда находился с родственниками в Ленточном бору в Борзовой Заимке.

Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.