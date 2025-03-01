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Водолазы нашли тело утонувшего в Борзовой Заимке ребенка

Следователи расследуют уголовное дело

01 марта 2025, 18:42, ИА Амител

Прорубь / Фото: прокуратура Алтайского края
Прорубь / Фото: прокуратура Алтайского края

В поселке Борзовая Заимка Барнаула нашли тело утонувшего в реке ребенка, сообщили amic.ru в СК Алтайского края.

"Предварительно, завтра после допросов будет более ясная картина [произошедшего]", – рассказали в ведомстве.

Днем 1 марта восьмилетний ребенок провалился в полынью реки, когда находился с родственниками в Ленточном бору в Борзовой Заимке.

Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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....

19:05:48 01-03-2025

Всю душу вынут...

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Сергей Писарев

19:30:27 01-03-2025

Господи! Дай сил родителям пережить эту трагедию. Лети ангелочек. Береги своих маму и папу.

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Элен без ребят

20:00:46 01-03-2025

ничего нет страшнее, чем пережить потерю ребенка. сил родителям, чтобы пережить все это.

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Гость

21:11:46 01-03-2025

как такое происходит? где глаза у родителей?!

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Гость

12:01:16 02-03-2025

В камментах кудах-кудах! Кудах-кудах!!! Да когда же вы за своими детьми следить будете и нести ответственность, а яжродилки? Все вокруг будут виноваты. Даже я.

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