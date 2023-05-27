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Водозабор реконструируют в посёлке Авиатор, чтобы "очистить" воду в домах жителей

Проект водозабора уже готов, сейчас он находится на экспертизе

27 мая 2023, 07:25, ИА Амител

Вода / Фото: unsplash.com
Вода / Фото: unsplash.com

Артезианский водозабор на ул. Маяковского, 9, в посёлке Авиатор реконструируют. Проект уже готов и сейчас проходит экспертизу. Новый водозабор должен будет исправить проблемную ситуацию с грязной водой в Авиаторе, на которую то и дело жалуются жители посёлка. Об этом сообщили amic.ru в "Барнаульском водоканале".

В 2022 году томская организация ООО "НИЦ ЭИТ" разработала проект реконструкции артезианского водозабора в посёлке Авиатор. Когда будет получено положительное заключение экспертизы, на объекте начнутся работы.

Обновлённый водозабор должен улучшить качество воды в посёлке. Сейчас жители периодически жалуются, что из их кранов течёт вода с грязью. Например, 24 мая жители Авиатора выложили в сообществе "Чёрное и Белое" видео с чёрной водой, которая заполняла ванну.

Напомним, что в 2022-2023 годах власти Барнаула реконструировали водозабор в Спутнике. Жители посёлка несколько лет жаловались на регулярные отключения и на плохое качество воды. Сейчас станция уже работает, но только в пусконаладочном режиме.

Барнаул вода водоканал Авиатор

Комментарии 3

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Гость

07:38:29 27-05-2023

За одно и аэродром от них уберите. А то топливо самолётное к ним в огороды падает

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Гость

10:21:11 27-05-2023

Гость (07:38:29 27-05-2023) За одно и аэродром от них уберите. А то топливо самолётное к... Вообще то скорее всего от этого могут страдать Солнечная Поляна и Новомихайловка, а ни как ни Авиатор

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Александр

09:31:39 27-05-2023

Может Московская, 9

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