Военкор Поддубный заявил о сложной обстановке в курском приграничье

По его словам, украинские войска в ночь насытили поле боя техникой и личным составом

07 августа 2024, 17:10, ИА Амител

Российский солдат / Фото: Минобороны РФ

После попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области украинские войска в ночь на 7 августа насыщали курское приграничье техникой и личным составом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, ВСУ направляют к Курской области средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и бронетехнику. Он считает ситуацию на границу сложной. Поддубный отметил, что украинские войска продолжают подтягивать крупные силы и, вероятно, собираются развивать наступление.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию российской Курской области. В результате их обстрелов погибли мирные жители, была атакована и машина скорой помощи. Сейчас бои на границе продолжаются.