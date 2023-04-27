Военкор Сладков: Замминистра обороны генерал-полковника Мизинцева сняли с должности

Известно, что на своём посту он отвечал за тыловое обеспечение

27 апреля 2023, 15:22, ИА Амител

Фото: mil.ru

Генерал-полковника Михаила Мизинцева сняли с должности замминистра обороны РФ. Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Информацию также подтверждают источники канала "Раньше всех. Ну почти". Сладков отметил, что "как, что, за что" сейчас сложно предполагать.

Известно, что на своей должности Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение. Его назначили на пост заместителя министра в сентябре 2022 года – он сменил генерала армии Дмитрия Булгакова. Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороной Российской Федерации.