Военкора Поддубного доставили на лечение в Москву

Ведомство опубликовало кадры, на которых репортера везут на носилках

08 августа 2024, 16:44, ИА Амител

Военкор Поддубный в НИИ имени Склифосовского

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

Ведомство опубликовало кадры, на которых репортера везут на носилках. Судя по видео, его доставили в медицинское учреждение на вертолете. Также запечатлен разговора военкора с врачом — тот сказал, что Поддубного доставят реанимацию, где все анализы перепроверят.

Вечером 7 августа 2024 года российские СМИ и телеграм-каналы сообщили о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Однако после врио главы Курской области АЛексей Смирнов заявил, что Поддубный жив, но получил травмы.