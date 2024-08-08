Машину, в которой ехал Поддубный, атаковал украинский дрон

08 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Евгений Поддубный/ Фото: kremlin.ru

Вечером 7 августа 2024 года российские СМИ и телеграм-каналы сообщили о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Однако затем пришли хорошие новости - Поддубный жив, но получил травмы. Amic.ru собрал главное, что известно о ранении журналиста.

Что случилось?

Поддубный был ранен в результате атаки украинского FPV-дрона, когда готовил репортаж о ситуации в Курской области, сообщил телеграм-канал ВГТРК. За несколько часов до ранения военкор прислал в редакцию телеканала "Россия-24" сюжет о ситуации в Курской области. После этого машина, в которой он ехал, попала под обстрел.

Сейчас Поддубный находится в больнице. Политик Олег Царев в своём тг-канале со ссылкой на приемную губернатора Курской области также подтвердил, что журналист поступил в больницу с ожогами и травмой головы.

В каком состоянии Поддубный?

В телеграм-канале ВГТРК о ссылкой на врио губернатора Курской области Алексея Смирнова написали, что Поддубный пришел в сознание и получает необходимое лечение.

В Минздраве РФ ВГТРК также написали, что Поддубному планируется оказать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров. При этом там указали, что общее состояние военкора при поступлении было тяжелым, ему обследовали, поместили в противошоковую, а затем в реанимационное отделение.

Военкор Александр Коц посетил больницу, где лежит Поддубный, и написал в своём Telegram-канале, что Поддубный "шутит и беспокоится о своей группе". При этом сопровождавшая военного корреспондента съемочная группа ВГТРК не пострадала, сообщил РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.

Поддубного будут лечить в Курске?

Телеграм-канал ВГТРК сообщает, что направят в московскую клинику. В курской больнице журналисту назначили курс лечения.

Как мир отреагировал на ранение Поддубного?

В ООН выразили обеспокоенность ранением Поддубного. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак сказал ТАСС, что ООН надеется на быстрое выздоровление журналиста.

Постпредство России при ООН также потребовало от мировой общественности осудить нападение на Поддубного и "предотвратить новые возможные варварства киевского режима в отношении представителей прессы" в соцсети Х (бывший заблокированный Твиттер).

В российском следкоме пообещали установить всех лиц, причастных к покушение на Поддубного.

"Следователи следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Также по поручению Председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью", — написали в телеграм-канале российского следкома.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости назвал покушение военным преступлением и отметил, что расследование проведут в ближайшие сроки.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир сказал РЕН ТВ, что украинцы специально охотились на Поддубного.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram-канале пожелала Поддубному здоровья.

Кто такой Евгений Поддубный?

Евгений Поддубный — это российский военкор, автор документальных фильмов и специальных репортажей. Он руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ведёт программу "Война", также является ведущим телеканала "Россия 24". Поддубный освещал военные конфликты в Грузии, Сирии, на Украине и в Афганистане. За свою работу он получил множество государственных наград.