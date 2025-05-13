Военная пенсия в России вырастет до 45 тысяч рублей

Индексация запланирована на октябрь

13 мая 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя военная пенсия в России после индексации составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Пособие планируют увеличить с 1 октября 2025 года на 4,5%. Причем затронет это всех пенсионеров силовых структур.

"Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей", – подчеркнула парламентарий.

Ранее сообщили, что средний размер пенсии в России на 1 января 2025 года – 23 175,17 рубля.