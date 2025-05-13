Военная пенсия в России вырастет до 45 тысяч рублей
Индексация запланирована на октябрь
13 мая 2025, 14:45, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Средняя военная пенсия в России после индексации составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Пособие планируют увеличить с 1 октября 2025 года на 4,5%. Причем затронет это всех пенсионеров силовых структур.
"Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей", – подчеркнула парламентарий.
Ранее сообщили, что средний размер пенсии в России на 1 января 2025 года – 23 175,17 рубля.
16:01:23 13-05-2025
С 01.01.2025 пенсия 23000, а с октября обещают 45000. Это как при 4.5% повышении. С математикой что-то не сходится.
17:59:04 13-05-2025
Гость (16:01:23 13-05-2025) С 01.01.2025 пенсия 23000, а с октября обещают 45000. Это ка... У тебя 23, у меня 35, а у кого-то и сотня. Речь о средней пенсии идет.
09:21:43 14-05-2025
Гость (16:01:23 13-05-2025) С 01.01.2025 пенсия 23000, а с октября обещают 45000. Это ка... Походу прапорщиком на пенсию ушел. Что такое среднее значение не объясняли?
18:29:41 13-05-2025
Гость (16:01:23 13-05-2025) С 01.01.2025 пенсия 23000, а с октября обещают 45000. Это ка... Речь о военной пенсии, не о пенсии в 23000 р.
19:34:49 13-05-2025
А штатским старикам каково скрести по сусекам, дабы выжить на пенсию, которая вдвое меньше, чем у военных? Зачем сеять рознь даже среди пенсионеров, деля их на типичных нищебродов и льготников?
20:33:25 13-05-2025
Гость (19:34:49 13-05-2025) А штатским старикам каково скрести по сусекам, дабы выжить н... при чем тут вы то? сами о себе переживайте, капитализм же