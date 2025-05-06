Получают ее более 41,1 млн человек

06 мая 2025, 15:42, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Средний размер пенсии в России на 1 января 2025 года составлял 23 175,17 рубля в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Численность пенсионеров в стране – 41 169 796 человек.

Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности – 2 193 963, по потере кормильца – 1 456 262.

Ранее сообщили, что пенсию тем, кому она всегда приходит с 8-го по 11 мая, начислят в период между майскими праздниками – с 5-го по 7-е число.