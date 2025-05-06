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Назван средний размер пенсии в России

Получают ее более 41,1 млн человек

06 мая 2025, 15:42, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Средний размер пенсии в России на 1 января 2025 года составлял 23 175,17 рубля в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Численность пенсионеров в стране – 41  169  796 человек. 

Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности – 2 193 963, по потере кормильца – 1 456 262.

Ранее сообщили, что пенсию тем, кому она всегда приходит с 8-го по 11 мая, начислят в период между майскими праздниками – с 5-го по 7-е число.

пенсии

Комментарии 9

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Гость

15:54:26 06-05-2025

Да в основном 14-18 тыс пенсия, сами бы правители прожили на эти копейки 🤣.

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Костя

16:15:28 06-05-2025

Стаж 44...пенсия 23...но прожить даже впроголодь невозможно... Богатейшая страна мира.

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Гость

18:17:58 06-05-2025

Костя (16:15:28 06-05-2025) Стаж 44...пенсия 23...но прожить даже впроголодь невозможно.... видимо так работал. Стаж 28 лет, пенсия 32, до сих пор работаю.

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Костя

16:15:33 06-05-2025

Стаж 44...пенсия 23...но прожить даже впроголодь невозможно... Богатейшая страна мира.

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Гость

17:13:45 06-05-2025

И это с учетом, что за последние два года, ни один не ушел по старости, а остальные, как обуза для государства....

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Гость

21:16:54 06-05-2025

- "Назван средний размер пенсии в России. Получают ее более 41,1 млн человек" ------41,1 миллион получает ее, а сколько меньше?

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Гость

23:42:17 06-05-2025

Отнимите пенсии Москвы, северные, силового блока и будет средняя цифра смешная до безобразия 😊 Как в анекдоте - кушают все плов...

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Гость

10:05:59 07-05-2025

Горько и больно за стариков России

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Афиноген

15:32:07 07-05-2025

Гость (10:05:59 07-05-2025) Горько и больно за стариков России... Мало того ,что пенсия мизерная ,так ещё и пенсионный возраст повысили на пять лет за здорово живёшь.Доживи, попробуй до этой нищенской подачки.

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