Назван средний размер пенсии в России
Получают ее более 41,1 млн человек
06 мая 2025, 15:42, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Средний размер пенсии в России на 1 января 2025 года составлял 23 175,17 рубля в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.
Численность пенсионеров в стране – 41 169 796 человек.
Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности – 2 193 963, по потере кормильца – 1 456 262.
Ранее сообщили, что пенсию тем, кому она всегда приходит с 8-го по 11 мая, начислят в период между майскими праздниками – с 5-го по 7-е число.
15:54:26 06-05-2025
Да в основном 14-18 тыс пенсия, сами бы правители прожили на эти копейки 🤣.
16:15:28 06-05-2025
Стаж 44...пенсия 23...но прожить даже впроголодь невозможно... Богатейшая страна мира.
18:17:58 06-05-2025
Костя (16:15:28 06-05-2025) Стаж 44...пенсия 23...но прожить даже впроголодь невозможно.... видимо так работал. Стаж 28 лет, пенсия 32, до сих пор работаю.
16:15:33 06-05-2025
Стаж 44...пенсия 23...но прожить даже впроголодь невозможно... Богатейшая страна мира.
17:13:45 06-05-2025
И это с учетом, что за последние два года, ни один не ушел по старости, а остальные, как обуза для государства....
21:16:54 06-05-2025
- "Назван средний размер пенсии в России. Получают ее более 41,1 млн человек" ------41,1 миллион получает ее, а сколько меньше?
23:42:17 06-05-2025
Отнимите пенсии Москвы, северные, силового блока и будет средняя цифра смешная до безобразия 😊 Как в анекдоте - кушают все плов...
10:05:59 07-05-2025
Горько и больно за стариков России
15:32:07 07-05-2025
Гость (10:05:59 07-05-2025) Горько и больно за стариков России... Мало того ,что пенсия мизерная ,так ещё и пенсионный возраст повысили на пять лет за здорово живёшь.Доживи, попробуй до этой нищенской подачки.