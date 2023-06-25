Военная техника повредила больше 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове-на-Дону
Местные власти обещают исправить ситуацию за два дня
25 июня 2023, 16:05, ИА Амител
Кадр из видео / Don Mash
Ростовские дорожники подсчитали ущерб, который военная техника нанесла асфальту на улицах Ростова-на-Дону. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По его словам, специалисты провели обследование дорожного полотна и выяснили, что от вчерашних событий повреждено около 10 тысяч квадратных метров асфальта.
Рабочие уже приступили к ликвидации последствий. Местные власти заявляют, что на полную починку потребуется всего два дня.
10:29:57 26-06-2023
Значит такой асфальт был.
10:38:15 26-06-2023
Это было продумано дабы заиметь новый асфальт.