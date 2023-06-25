Военная техника повредила больше 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове-на-Дону

Местные власти обещают исправить ситуацию за два дня

25 июня 2023, 16:05, ИА Амител

Кадр из видео / Don Mash

Ростовские дорожники подсчитали ущерб, который военная техника нанесла асфальту на улицах Ростова-на-Дону. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, специалисты провели обследование дорожного полотна и выяснили, что от вчерашних событий повреждено около 10 тысяч квадратных метров асфальта.

Рабочие уже приступили к ликвидации последствий. Местные власти заявляют, что на полную починку потребуется всего два дня.