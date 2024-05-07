Военного из армии США задержали во Владивостоке по подозрению в краже

Он приехал в Россию к женщине, с которой имел "романтические отношения"

07 мая 2024, 15:01, ИА Амител

Гордон Блэк / Телеграм-канал Shot

34-летнего военнослужащего армии США Гордона Блэка задержали во Владивостоке. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, с россиянкой он познакомился в интернете, после чего приехал и жил с ней. Спустя некоторое время отношения испортились, Блэк стал избивать девушку и украл у нее 200 тысяч рублей.

Отмечается, что военный должен был передислоцироваться из Южной Кореи обратно в американский Форт-Кавасос. Также телеграм-канал пишет, что Блэк был женат.

Сейчас солдат находится в СИЗО во Владивостоке. Консульство США пытается получить доступ к нему.