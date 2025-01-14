Военного, задержанного по запросу властей Кыргызстана в Ростове, отпустили к отцу

В отношении полицейских начата проверка

14 января 2025, 11:41, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Военного из Кыргызстана, которого задержали ростовские полицейские 10 января, отпустили. Как сообщает RostovGazeta, об этом в соцсетях заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Напомним, что 10 января в Ростове задержали гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбека. Он находился в розыске из-за судимости по статье о наемничестве: на родине его признали виновным, после того как он вступил в российскую армию. При этом у мужчины имеется российское гражданство.

По словам Рогова, поход военного в прокуратуру завершился "торжеством справедливости" и сейчас он едет в Москву на встречу со своим отцом. По инициативе МВД в отношении полицейских, которые "проявили верх непрофессионализма и предвзятости", начали проверку.