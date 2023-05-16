Военному стало плохо у ТЦ "Огни" в Барнауле
Очевидцы вызвали для мужчины скорую помощь
16 мая 2023, 14:02, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле военному стало плохо возле торгового центра. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, мужчина, одетый в камуфляжный костюм, на котором были различные медали, упал на дорожку около ТЦ "Огни". Встать самостоятельно он не смог.
Скорая к месту ехала долго, мужчине дали понюхать нашатырный спирт и прощупали пульс. Его увезли в больницу, потому что со временем лучше его состояние не становилось.
14:44:51 16-05-2023
Ветеран?
16:17:45 16-05-2023
пьян был?
18:20:04 16-05-2023
что с ним случилось ?