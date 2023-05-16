Военному стало плохо у ТЦ "Огни" в Барнауле

Очевидцы вызвали для мужчины скорую помощь

16 мая 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле военному стало плохо возле торгового центра. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, мужчина, одетый в камуфляжный костюм, на котором были различные медали, упал на дорожку около ТЦ "Огни". Встать самостоятельно он не смог.

Скорая к месту ехала долго, мужчине дали понюхать нашатырный спирт и прощупали пульс. Его увезли в больницу, потому что со временем лучше его состояние не становилось.