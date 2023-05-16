НОВОСТИПроисшествия

Военному стало плохо у ТЦ "Огни" в Барнауле

Очевидцы вызвали для мужчины скорую помощь

16 мая 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле военному стало плохо возле торгового центра. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, мужчина, одетый в камуфляжный костюм, на котором были различные медали, упал на дорожку около ТЦ "Огни". Встать самостоятельно он не смог.

Скорая к месту ехала долго, мужчине дали понюхать нашатырный спирт и прощупали пульс. Его увезли в больницу, потому что со временем лучше его состояние не становилось.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:44:51 16-05-2023

Ветеран?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:45 16-05-2023

пьян был?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья

18:20:04 16-05-2023

что с ним случилось ?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров