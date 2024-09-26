Военнослужащий с автоматом сбежал из подмосковного парка "Патриот"
По информации Telegram-канала Mash, беглец — уроженец Рязани по имени Даниил
26 сентября 2024, 22:59, ИА Амител
Патроны / Фото: unsplash.com
Сотрудники полиции ищут 19-летнего военнослужащего, который сбежал с оружием из парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.
По информации Telegram-канала, беглец – уроженец Рязани по имени Даниил. Служит по призыву в Преображенском полку. Он находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал. При себе у военнослужащего имеется автомат и боекомплект к нему.
Нарядам полиции разослали ориентировки. Как сообщает RT, в Москве введен план "Перехват".
06:47:17 27-09-2024
сам сбежал? или его "сбежали"?
07:46:29 27-09-2024
Гость (06:47:17 27-09-2024) сам сбежал? или его "сбежали"?... Ты дурак? То есть по твоему взяли и посреди парка Патриот военнослужащего с боевым оружием взяли и убили? А потом наверное еще и съели? Вот откуда вы такие беретесь…
08:10:57 27-09-2024
Гость (07:46:29 27-09-2024) Ты дурак? То есть по твоему взяли и посреди парка Патриот во... Это в откуда беретесь? Я в Каменке Лен.области служил. Там и не такое было...
08:48:25 27-09-2024
Гость (08:10:57 27-09-2024) Это в откуда беретесь? Я в Каменке Лен.области служил. Там и... Поподробнее про Каменку пожалуйста
09:13:23 27-09-2024
Гость (07:46:29 27-09-2024) Ты дурак? То есть по твоему взяли и посреди парка Патриот во... по себе людей не суди! Помню,. был случай в Барнауле много лет назад, типа сбежали с оружием, а по факту срочников убили!
11:03:08 27-09-2024
Дело темное.