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Военнослужащий с автоматом сбежал из подмосковного парка "Патриот"

По информации Telegram-канала Mash, беглец — уроженец Рязани по имени Даниил

26 сентября 2024, 22:59, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com
Патроны / Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции ищут 19-летнего военнослужащего, который сбежал с оружием из парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

По информации Telegram-канала, беглец – уроженец Рязани по имени Даниил. Служит по призыву в Преображенском полку. Он находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал. При себе у военнослужащего имеется автомат и боекомплект к нему.

Нарядам полиции разослали ориентировки. Как сообщает RT, в Москве введен план "Перехват".

Комментарии 6

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Гость

06:47:17 27-09-2024

сам сбежал? или его "сбежали"?

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Гость

07:46:29 27-09-2024

Гость (06:47:17 27-09-2024) сам сбежал? или его "сбежали"?... Ты дурак? То есть по твоему взяли и посреди парка Патриот военнослужащего с боевым оружием взяли и убили? А потом наверное еще и съели? Вот откуда вы такие беретесь…

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Гость

08:10:57 27-09-2024

Гость (07:46:29 27-09-2024) Ты дурак? То есть по твоему взяли и посреди парка Патриот во... Это в откуда беретесь? Я в Каменке Лен.области служил. Там и не такое было...

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Гость

08:48:25 27-09-2024

Гость (08:10:57 27-09-2024) Это в откуда беретесь? Я в Каменке Лен.области служил. Там и... Поподробнее про Каменку пожалуйста

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Гость

09:13:23 27-09-2024

Гость (07:46:29 27-09-2024) Ты дурак? То есть по твоему взяли и посреди парка Патриот во... по себе людей не суди! Помню,. был случай в Барнауле много лет назад, типа сбежали с оружием, а по факту срочников убили!

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Гость

11:03:08 27-09-2024

Дело темное.

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