Военнослужащий с автоматом сбежал из подмосковного парка "Патриот"

По информации Telegram-канала Mash, беглец — уроженец Рязани по имени Даниил

26 сентября 2024, 22:59, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции ищут 19-летнего военнослужащего, который сбежал с оружием из парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

По информации Telegram-канала, беглец – уроженец Рязани по имени Даниил. Служит по призыву в Преображенском полку. Он находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал. При себе у военнослужащего имеется автомат и боекомплект к нему.

Нарядам полиции разослали ориентировки. Как сообщает RT, в Москве введен план "Перехват".