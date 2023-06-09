Вооруженный срочник с Алтая сбежал из воинской части в Брянской области

Беглеца уже поймали

09 июня 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Брянской области из воинской части сбежал 20-летний срочник, призванный из села Леньки Благовещенского района Алтайского края, пишут Mash и Baza.

Боец покинул расположение в Климовском районе вечером 8 июня. С собой он прихватил автомат Калашникова и 120 патронов.

Беглеца поймали меньше чем через сутки – вместе с АК и боекомплектом. По какой причине парень дезертировал, пока неизвестно.