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Вооруженный срочник с Алтая сбежал из воинской части в Брянской области

Беглеца уже поймали

09 июня 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Брянской области из воинской части сбежал 20-летний срочник, призванный из села Леньки Благовещенского района Алтайского края, пишут Mash и Baza.

Боец покинул расположение в Климовском районе вечером 8 июня. С собой он прихватил автомат Калашникова и 120 патронов.

Беглеца поймали меньше чем через сутки – вместе с АК и боекомплектом. По какой причине парень дезертировал, пока неизвестно.

Комментарии 1

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Гость

20:19:40 09-06-2023

Мобилизованного понять можно, а вот срочник и с оружием... интересно причину узнать.

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