Вооруженный срочник с Алтая сбежал из воинской части в Брянской области
Беглеца уже поймали
09 июня 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Брянской области из воинской части сбежал 20-летний срочник, призванный из села Леньки Благовещенского района Алтайского края, пишут Mash и Baza.
Боец покинул расположение в Климовском районе вечером 8 июня. С собой он прихватил автомат Калашникова и 120 патронов.
Беглеца поймали меньше чем через сутки – вместе с АК и боекомплектом. По какой причине парень дезертировал, пока неизвестно.
20:19:40 09-06-2023
Мобилизованного понять можно, а вот срочник и с оружием... интересно причину узнать.