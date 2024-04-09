Военные дважды перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 10 и 11 апреля

В обоих случаях ограничения будут действовать около двух часов

09 апреля 2024, 14:26, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае в ближайшие два дня перекроют трассы из-за движения военных колонн, сообщили в ГИБДД региона.

10 апреля ограничение будет действовать с 14:20 до 16:30 по маршруту Р-256 "Чуйский тракт" (поворот на н. п. Косиха) – Р-256 – полевая позиция (граница Косихинского и Троицкого районов);

11 апреля военные проедут с 16:20 до 18:00 по участку Р-256 – полевая позиция (граница Косихинского и Троицкого районов) – Р-256 н.п. Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.