С 3 июня в России начали действовать новые правила, касающиеся пенсионного обеспечения бывших сотрудников Вооруженных сил и силовых ведомств. Об этом сообщает "Парламентская газета". Изменения касаются способа осуществления выплат: больше свободы получили как ведомства, так и сами пенсионеры.
О том, что изменилось в правилах выплаты военных пенсий, – в материале amic.ru.
1
Что изменилось в правилах выплаты военных пенсий?
Поправки, которые внесли в закон, регламентирующий пенсионное обеспечение бывших военных, касаются способов осуществления выплаты. Например, раньше Министерство обороны РФ и силовые ведомства могли выплачивать пенсии только через Сбербанк. Теперь к этому процессу подключили и Федеральное казначейство: оно тоже может выступать в качестве посредника.
Но основная часть изменений касается не ведомств, а получателей пенсии. Выбор, как именно получать выплату, станет заметно шире.
2
Как раньше бывшие военные получали пенсию?
Список банков, на карты которых можно было получить военную пенсию, был строго ограничен. Еще одним способом был перевод "Почтой России".
3
Каким способом теперь можно будет получать военную пенсию?
Теперь военную пенсию можно получать на любой счет или вклад в любом российском банке. Кроме того, сохранится и проверенный вариант – почтовый перевод. Бывшему военному нужно будет подать заявление и указать, каким именно способом и на какой счет следует ежемесячно переводить ему деньги.
Изменение уравнивает в правах гражданских и военных пенсионеров, пояснил "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
"Гражданским пенсионерам уже по действующему законодательству предоставлена возможность независимо от политики ведомств самостоятельно определять банк, куда им будут перечисляться средства. Новая инициатива логично и закономерно распространяет эту свободу и на военных пенсионеров", – цитирует издание парламентария.
4
Кто в России имеет право на военную пенсию?
На военную пенсию могут рассчитывать не только те, кто проходил службу в ВС РФ. Есть категории пенсионеров, приравненные к военным: им тоже положен этот вид ежемесячной выплаты. Речь идет о бывших служащих МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.
5
Когда и на сколько повысят военные пенсии в 2025 году?
Военные пенсии будут проиндексированы 1 октября 2025 года. Пока предполагаемый уровень индексации – 4,5%. Он основан на ожидаемом уровне инфляции по итогам года. Поскольку это лишь прогнозируемый показатель, уровень индексации военных пенсий в итоге тоже могут пересчитать.
15:04:14 04-06-2025
- "Пока предполагаемый уровень индексации - 4,5%. Он основан на ожидаемом уровне инфляции по итогам года."-------- Россиян предупредили о повышенной инфляции в июле
Экономист Ахмадуллина: в июле инфляция останется на повышенном уровне в 9,5–10,5%. До 1 октября столько воды утечет, что и правителей не будет.
19:24:41 04-06-2025
Зачем же так ластиться к военным пенсионерам, предоставляя им льготу за льготой? Менее ли исправно платили налоги гражданские старики?
19:18:07 05-06-2025
Уберите пресловутый понижающий коэффициент и оплачивайте сполна военным пенсии которые они заработали.