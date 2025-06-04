У бывших военнослужащих и силовиков появится больше выбора, как именно получать деньги

04 июня 2025, 14:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

С 3 июня в России начали действовать новые правила, касающиеся пенсионного обеспечения бывших сотрудников Вооруженных сил и силовых ведомств. Об этом сообщает "Парламентская газета". Изменения касаются способа осуществления выплат: больше свободы получили как ведомства, так и сами пенсионеры.

О том, что изменилось в правилах выплаты военных пенсий, – в материале amic.ru.

1 Что изменилось в правилах выплаты военных пенсий? Поправки, которые внесли в закон, регламентирующий пенсионное обеспечение бывших военных, касаются способов осуществления выплаты. Например, раньше Министерство обороны РФ и силовые ведомства могли выплачивать пенсии только через Сбербанк. Теперь к этому процессу подключили и Федеральное казначейство: оно тоже может выступать в качестве посредника. Но основная часть изменений касается не ведомств, а получателей пенсии. Выбор, как именно получать выплату, станет заметно шире.

2 Как раньше бывшие военные получали пенсию? Список банков, на карты которых можно было получить военную пенсию, был строго ограничен. Еще одним способом был перевод "Почтой России".

3 Каким способом теперь можно будет получать военную пенсию? Теперь военную пенсию можно получать на любой счет или вклад в любом российском банке. Кроме того, сохранится и проверенный вариант – почтовый перевод. Бывшему военному нужно будет подать заявление и указать, каким именно способом и на какой счет следует ежемесячно переводить ему деньги. Изменение уравнивает в правах гражданских и военных пенсионеров, пояснил "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Гражданским пенсионерам уже по действующему законодательству предоставлена возможность независимо от политики ведомств самостоятельно определять банк, куда им будут перечисляться средства. Новая инициатива логично и закономерно распространяет эту свободу и на военных пенсионеров", – цитирует издание парламентария.

4 Кто в России имеет право на военную пенсию? На военную пенсию могут рассчитывать не только те, кто проходил службу в ВС РФ. Есть категории пенсионеров, приравненные к военным: им тоже положен этот вид ежемесячной выплаты. Речь идет о бывших служащих МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.