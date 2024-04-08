Военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 8 апреля

Ограничение будет действовать два часа

08 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

Участок трассы из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае вечером 8 апреля, сообщили в региональной ГИБДД.

Проезд для всех видов транспорта ограничат по маршруту н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – полевая позиция (поворот на н.п. Косиха).

Действовать ограничение будет с 20:30 до 22:30.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.