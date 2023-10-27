Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае
Ограничение будет действовать полчаса
27 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 27 октября, сообщили в региональном МВД.
Проезд для всех видов транспорта закроют с 13:30 до 14:00 по маршруту садоводство "Горизонт" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.
"Обращаем внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены", – подчеркнули в ведомстве.
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