Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае

Ограничение будет действовать полчаса

27 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 27 октября, сообщили в региональном МВД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 13:30 до 14:00 по маршруту садоводство "Горизонт" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.