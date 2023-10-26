В Барнауле продлили ограничение движения транспорта по улице Микронной

Из-за увеличения объема строительно-монтажных работ мера будет действовать до 24 ноября

26 октября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле продлили ограничение на проезд по улице Микронной до 24 ноября, сообщили в горадминистрации.

Мера действует на участке от дома № 137 до здания № 142.

"Ограничение продлено в связи с увеличением объема строительно-монтажных работ на канализационном коллекторе. Схемы объезда указаны на дорожных знаках", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.