Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае
Ограничение будет действовать полтора часа
30 марта 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 30 марта, сообщили в региональном главке МВД.
Проезд для всех видов транспорта закроют с 21:50 до 23:20 на автодороге граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – подъезд к с. Косиха – н.п. Косиха.
"Обращаем внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщили, что в Барнауле почти на два месяца перекроют участок дороги по улице Покровской.
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