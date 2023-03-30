Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае

Ограничение будет действовать полтора часа

30 марта 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 30 марта, сообщили в региональном главке МВД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 21:50 до 23:20 на автодороге граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – подъезд к с. Косиха – н.п. Косиха.

"Обращаем внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщили, что в Барнауле почти на два месяца перекроют участок дороги по улице Покровской.